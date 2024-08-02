ЦБ снизил курс доллара и евро на 3 августа
Банк России снизил курс доллара на 3 августа до 85,7024 руб., а курс евро – до 92,8291 руб., следует из данных на сайте регулятора.
2 августа курсы доллара и евро составляют 85,7833 руб. и 92,8499 руб. соответственно.
Курс юаня на 3 августа, напротив, стал выше. Он составит 11,8307 руб., в то время как показатель 2 августа равняется 11,7918 руб.
9 июля Банк России сообщил, что результатом снижения спроса на иностранную валюту после введения ограничений в отношении Мосбиржи стало укрепление рубля на 5,3% относительно юаня, на 4,5% относительно доллара США. При этом курс рубля по-прежнему зависит от внешнеэкономической деятельности.