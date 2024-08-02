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ЦБ снизил курс доллара и евро на 3 августа

Ведомости

Банк России снизил курс доллара на 3 августа до 85,7024 руб., а курс евро – до 92,8291 руб., следует из данных на сайте регулятора.

2 августа курсы доллара и евро составляют 85,7833 руб. и 92,8499 руб. соответственно.

Курс юаня на 3 августа, напротив, стал выше. Он составит 11,8307 руб., в то время как показатель 2 августа равняется 11,7918 руб.

9 июля Банк России сообщил, что результатом снижения спроса на иностранную валюту после введения ограничений в отношении Мосбиржи стало укрепление рубля на 5,3% относительно юаня, на 4,5% относительно доллара США. При этом курс рубля по-прежнему зависит от внешнеэкономической деятельности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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