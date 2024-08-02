ЦБ снизил курс доллара и евро на 3 августа

9 июля Банк России сообщил, что результатом снижения спроса на иностранную валюту после введения ограничений в отношении Мосбиржи стало укрепление рубля на 5,3% относительно юаня, на 4,5% относительно доллара США. При этом курс рубля по-прежнему зависит от внешнеэкономической деятельности.