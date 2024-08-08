Объем покупки евро на внебиржевом рынке Казахстана вырос на 99% в июле
Рост объема покупки евро на внебиржевом рынке Казахстана вырос на 99%, достигнув 1,72 млрд, следует из данных на сайте национального банка республики.
В июне показатель составил 17,5 млн евро. При этом объем продаж валюты увеличился до 1,69 млрд, что на 99% больше, чем в предыдущем месяце, когда показатель был равен 16,3 млн евро.
Объем покупки доллара снизился с $10,02 млрд в июне до $9,9 млрд в июле. Продажа составила $8,9 млрд против $9,5 млрд в прошлом месяце.
Вместе с тем объем покупки рубля вырос на 32% – с 12,8 млрд руб. в июне до 18,9 млрд руб. в июле. Продажи рубля увеличились с 2,8 млрд в июне до 6,3 млрд в июле.