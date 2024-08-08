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Объем покупки евро на внебиржевом рынке Казахстана вырос на 99% в июле

Ведомости

Рост объема покупки евро на внебиржевом рынке Казахстана вырос на 99%, достигнув 1,72 млрд, следует из данных на сайте национального банка республики.

В июне показатель составил 17,5 млн евро. При этом объем продаж валюты увеличился до 1,69 млрд, что на 99% больше, чем в предыдущем месяце, когда показатель был равен 16,3 млн евро.

Объем покупки доллара снизился с $10,02 млрд в июне до $9,9 млрд в июле. Продажа составила $8,9 млрд против $9,5 млрд в прошлом месяце.

Вместе с тем объем покупки рубля вырос на 32% – с 12,8 млрд руб. в июне до 18,9 млрд руб. в июле. Продажи рубля увеличились с 2,8 млрд в июне до 6,3 млрд в июле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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