«Коммерсантъ»: «Почта-банк» прекратит выдачу ипотеки с сентября
«Почта-банк» с сентября прекратит оформление ипотеки, по ранее одобренным заявкам кредиты будут выданы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
Решение связано со сворачиванием части льготных ипотечных госпрограмм. По сведениям собеседников газеты, банк уже официально известил своих ипотечных партнеров о завершении кредитования по данному направлению. В «Почта-банке» не ответили на вопросы издания.
«Почта банк» был создан в 2016 г. ВТБ и «Почтой России». В его сеть входят 25 000 точек обслуживания в 14 000 населенных пунктов. Большинство из них расположены на базе почтовых отделений. Ипотечное бизнес-направление «Почта-банка» просуществовало около года.
В начале июля «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Почты России» сообщил, что почтовый оператор ведет переговоры с ВТБ о передаче ему доли в «Почта банке». Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал агентству, что это может случиться не ранее второй половины 2025 г. Он объяснил возможную интеграцию тем, что «Почта банк» не имеет полной линейки продуктов и достаточного ИТ-бюджета, что препятствует развитию растущего розничного бизнеса. 15 июля глава ВТБ Андрей Костин подтвердил, что ВТБ базово согласовал с правительством сделку по покупке доли.