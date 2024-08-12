«Коммерсантъ»: «Почта-банк» прекратит выдачу ипотеки с сентября

В начале июля «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Почты России» сообщил, что почтовый оператор ведет переговоры с ВТБ о передаче ему доли в «Почта банке». Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал агентству, что это может случиться не ранее второй половины 2025 г. Он объяснил возможную интеграцию тем, что «Почта банк» не имеет полной линейки продуктов и достаточного ИТ-бюджета, что препятствует развитию растущего розничного бизнеса. 15 июля глава ВТБ Андрей Костин подтвердил, что ВТБ базово согласовал с правительством сделку по покупке доли.