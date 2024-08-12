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«Коммерсантъ»: «Почта-банк» прекратит выдачу ипотеки с сентября

Ведомости

«Почта-банк» с сентября прекратит оформление ипотеки, по ранее одобренным заявкам кредиты будут выданы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Решение связано со сворачиванием части льготных ипотечных госпрограмм. По сведениям собеседников газеты, банк уже официально известил своих ипотечных партнеров о завершении кредитования по данному направлению. В «Почта-банке» не ответили на вопросы издания.

«Почта банк» был создан в 2016 г. ВТБ и «Почтой России». В его сеть входят 25 000 точек обслуживания в 14 000 населенных пунктов. Большинство из них расположены на базе почтовых отделений. Ипотечное бизнес-направление «Почта-банка» просуществовало около года.

В начале июля «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Почты России» сообщил, что почтовый оператор ведет переговоры с ВТБ о передаче ему доли в «Почта банке». Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал агентству, что это может случиться не ранее второй половины 2025 г. Он объяснил возможную интеграцию тем, что «Почта банк» не имеет полной линейки продуктов и достаточного ИТ-бюджета, что препятствует развитию растущего розничного бизнеса. 15 июля глава ВТБ Андрей Костин подтвердил, что ВТБ базово согласовал с правительством сделку по покупке доли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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