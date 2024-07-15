ВТБ согласовал сделку по покупке доли «Почты России» в «Почта банке»

«Почта банк» был создан в 2016 г. на базе «Лето банка», который контролировал ВТБ. Затем «Почта России» выкупила у госбанка 49,99% акций будущего почтового банка. В 2018 г. ВТБ потерял контроль над «Почта банком» после продажи двух акций председателю правления Дмитрию Руденко. В 2021 г. ВТБ обратно выкупил две акции у Руденко, который покинул свою должность.