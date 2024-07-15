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ВТБ согласовал сделку по покупке доли «Почты России» в «Почта банке»

Ведомости

ВТБ базово согласовал с правительством сделку по покупке доли «Почты России» в «Почта банке». Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала «Россия-24».

Костин отметил, что ВТБ не намерен «обижать» «Почту России» в плане оценки стоимости ее доли.

«Я думаю, что это будет выгодно и ВТБ с точки зрения стратегического развития, и "Почте" с точки зрения дальнейшего функционирования банка, и с финансовой точки зрения тоже», – сказал глава кредитной организации.

«Почта банк» был создан в 2016 г. на базе «Лето банка», который контролировал ВТБ. Затем «Почта России» выкупила у госбанка 49,99% акций будущего почтового банка. В 2018 г. ВТБ потерял контроль над «Почта банком» после продажи двух акций председателю правления Дмитрию Руденко. В 2021 г. ВТБ обратно выкупил две акции у Руденко, который покинул свою должность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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