ВТБ согласовал сделку по покупке доли «Почты России» в «Почта банке»
Костин отметил, что ВТБ не намерен «обижать» «Почту России» в плане оценки стоимости ее доли.
«Я думаю, что это будет выгодно и ВТБ с точки зрения стратегического развития, и "Почте" с точки зрения дальнейшего функционирования банка, и с финансовой точки зрения тоже», – сказал глава кредитной организации.
«Почта банк» был создан в 2016 г. на базе «Лето банка», который контролировал ВТБ. Затем «Почта России» выкупила у госбанка 49,99% акций будущего почтового банка. В 2018 г. ВТБ потерял контроль над «Почта банком» после продажи двух акций председателю правления Дмитрию Руденко. В 2021 г. ВТБ обратно выкупил две акции у Руденко, который покинул свою должность.