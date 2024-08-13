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ЦБ аннулировал лицензию «Америкэн экспресс банка» на банковские операции

В июне регулятор отозвал лицензию у Автоградбанка
Ведомости

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций «Америкэн экспресс банка» (дочерняя компания American Express Company в России). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Банк России приказом от 13.08.2024 № ОД-1290 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк" ООО "Америкэн Экспресс Банк"», – сказано в сообщении.

Основанием для аннулирования лицензии послужило ходатайство банка, направленное в ЦБ в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации.

О том, что «Америкэн экспресс банк» подал заявление о ликвидации юридического лица, стало известно 8 июля.

Банк входит в список 45 банков с иностранных участием, утвержденных президентом Владимиром Путиным для запрета сделок с их акциями или долями в уставном капитале. Финансовая организация первая из списка решилась на добровольную сдачу лицензии, а не продажу бизнеса. Путин в мае этого года разрешил «Америкэн экспресс банку» провести добровольную ликвидацию.

17 июня Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Автоградбанка. Решение было принято из-за нарушений банком законов, регулирующих его деятельность и касающихся отмывания доходов и финансирования терроризма. В регуляторе отметили, что за последний год не раз применяли меры в отношении финансовой организации, включая ограничения отдельных банковских операций.

American Express была основана в 1850 г. в Нью-Йорке. Это глобально интегрированная платежная компания, занимающаяся выпуском платежных карт, приобретением торговых точек и карточных сетей. Общая консолидированная выручка за вычетом процентных расходов в I квартале составила $15,8 млрд, увеличившись на 11% год к году.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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