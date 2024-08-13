ЦБ аннулировал лицензию «Америкэн экспресс банка» на банковские операции

Банк входит в список 45 банков с иностранных участием, утвержденных президентом Владимиром Путиным для запрета сделок с их акциями или долями в уставном капитале. Финансовая организация первая из списка решилась на добровольную сдачу лицензии, а не продажу бизнеса. Путин в мае этого года разрешил «Америкэн экспресс банку» провести добровольную ликвидацию.