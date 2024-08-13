ЦБ аннулировал лицензию «Америкэн экспресс банка» на банковские операции

ЦБ аннулировал лицензию «Америкэн экспресс банка» на банковские операцииВ июне регулятор отозвал лицензию у Автоградбанка
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций «Америкэн экспресс банка» (дочерняя компания American Express Company в России). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
«Банк России приказом от 13.08.2024 № ОД-1290 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк" ООО "Америкэн Экспресс Банк"», – сказано в сообщении.
Основанием для аннулирования лицензии послужило ходатайство банка, направленное в ЦБ в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации.
О том, что «Америкэн экспресс банк» подал заявление о ликвидации юридического лица, стало известно 8 июля.
Банк входит в список 45 банков с иностранных участием, утвержденных президентом Владимиром Путиным для запрета сделок с их акциями или долями в уставном капитале. Финансовая организация первая из списка решилась на добровольную сдачу лицензии, а не продажу бизнеса. Путин в мае этого года разрешил «Америкэн экспресс банку» провести добровольную ликвидацию.
17 июня Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Автоградбанка. Решение было принято из-за нарушений банком законов, регулирующих его деятельность и касающихся отмывания доходов и финансирования терроризма. В регуляторе отметили, что за последний год не раз применяли меры в отношении финансовой организации, включая ограничения отдельных банковских операций.
American Express была основана в 1850 г. в Нью-Йорке. Это глобально интегрированная платежная компания, занимающаяся выпуском платежных карт, приобретением торговых точек и карточных сетей. Общая консолидированная выручка за вычетом процентных расходов в I квартале составила $15,8 млрд, увеличившись на 11% год к году.