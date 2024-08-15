Ограничения Райффайзенбанка на исходящие переводы затронут юрлиц
Исходящие трансграничные переводы в валюте в Райффайзенбанке со 2 сентября станут недоступны для всех клиентов финансовой организации. Исключение составит ограниченное число корпоративных клиентов в сфере крупного и международного бизнеса, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе банка.
Ограничение не распространяется на трансграничные платежи в рублях.
В Райффайзенбанке напомнили, в последние два года банки-корреспонденты последовательно ужесточали процедуры проверки и снижали лимиты на количество исходящих переводов.
«Мы постоянно адаптировались, чтобы соответствовать меняющимся требованиям, при этом сохранять возможность таких переводов <…>. Ближайшие две недели мы сосредоточимся на интенсивной обработке трансграничных платежей и поддержке наших клиентов», – отметили в банке.
15 августа сообщалось, что валютные переводы физлиц, которые были корректно оформлены и приняты Райффайзенбанком к исполнению до 16:00 мск 30 августа 2024 г., будут обработаны с учетом действующих условий и ограничений. Ограничение на исходящие переводы в валюте вводится Райффайзенбанком в соответствии с решением группы RBI в связи с предписанием Европейского центрального банка (ЕЦБ).
О планах сократить бизнес в России австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) заявил еще весной 2022 г., но приступил к этому лишь когда усилилось давление со стороны американских и европейских регуляторов. В апреле 2024 г. RBI сообщил, что ожидает запроса от ЕЦБ об ускорении сокращения бизнеса в России. По требованию ЕЦБ, кредитный портфель российского Райффайзенбанка должен сжаться на 65% к 2026 г. по сравнению с III кварталом 2023 г. Аналогичное сокращение должно произойти и в части международных платежей.
В конце июля гендиректор группы Йохан Штробль заявил, что наиболее вероятным сценарием станет продажа 60% бизнеса в России и сохранение за RBI оставшихся 40%. Одобрить сделку необходимо пяти регуляторам, в числе которых – Банк России, правительство РФ, ЕЦБ, австрийский банковский регулятор (FSMA) и Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).