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Ограничения Райффайзенбанка на исходящие переводы затронут юрлиц

Ведомости

Исходящие трансграничные переводы в валюте в Райффайзенбанке со 2 сентября станут недоступны для всех клиентов финансовой организации. Исключение составит ограниченное число корпоративных клиентов в сфере крупного и международного бизнеса, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе банка.

Ограничение не распространяется на трансграничные платежи в рублях.

В Райффайзенбанке напомнили, в последние два года банки-корреспонденты последовательно ужесточали процедуры проверки и снижали лимиты на количество исходящих переводов.

«Мы постоянно адаптировались, чтобы соответствовать меняющимся требованиям, при этом сохранять возможность таких переводов <…>. Ближайшие две недели мы сосредоточимся на интенсивной обработке трансграничных платежей и поддержке наших клиентов», – отметили в банке.

15 августа сообщалось, что валютные переводы физлиц, которые были корректно оформлены и приняты Райффайзенбанком к исполнению до 16:00 мск 30 августа 2024 г., будут обработаны с учетом действующих условий и ограничений. Ограничение на исходящие переводы в валюте вводится Райффайзенбанком в соответствии с решением группы RBI в связи с предписанием Европейского центрального банка (ЕЦБ).

О планах сократить бизнес в России австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) заявил еще весной 2022 г., но приступил к этому лишь когда усилилось давление со стороны американских и европейских регуляторов. В апреле 2024 г. RBI сообщил, что ожидает запроса от ЕЦБ об ускорении сокращения бизнеса в России. По требованию ЕЦБ, кредитный портфель российского Райффайзенбанка должен сжаться на 65% к 2026 г. по сравнению с III кварталом 2023 г. Аналогичное сокращение должно произойти и в части международных платежей.

В конце июля гендиректор группы Йохан Штробль заявил, что наиболее вероятным сценарием станет продажа 60% бизнеса в России и сохранение за RBI оставшихся 40%. Одобрить сделку необходимо пяти регуляторам, в числе которых – Банк России, правительство РФ, ЕЦБ, австрийский банковский регулятор (FSMA) и Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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