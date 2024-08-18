ЦБ Ливии приостановил работу после похищения главы отдела IT
Центральный банк Ливии в Триполи заявил, что прекратит все операции и не возобновит работу, пока не будет освобожден глава отдела информационных технологий. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление регулятора.
Банк Ливии заявил, что за похищением главы отдела Мусаба Муслима стоит «неизвестная сторона». Его похитили 18 августа.
«Банк отвергает методы, подобные методам мафии, которые практикуются некоторыми сторонами вне закона», – говорится в заявлении.
По информации регулятора, другим должностным лицам банка также поступали угрозы, поэтому он приостановит операции, пока «эта практика не будет прекращена и не вмешаются соответствующие органы».
Посол США в Ливии Ричард Норланд на прошлой неделе заявил, что силовые попытки заменить высшее руководство банка могут привести к потере доступа Ливии к международным финансовым рынкам, пишет Reutres.
Ливийское правительство находится в Триполи, его возглавляет назначенный в 2021 г. временный премьер-министр Абдулхамид аль-Дбейба. Восточная Ливия, где базируется национальный парламент, находится под контролем военного командира Халифы Хафтара.