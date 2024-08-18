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ЦБ Ливии приостановил работу после похищения главы отдела IT

Ведомости

Центральный банк Ливии в Триполи заявил, что прекратит все операции и не возобновит работу, пока не будет освобожден глава отдела информационных технологий. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление регулятора.

Банк Ливии заявил, что за похищением главы отдела Мусаба Муслима стоит «неизвестная сторона». Его похитили 18 августа.

«Банк отвергает методы, подобные методам мафии, которые практикуются некоторыми сторонами вне закона», – говорится в заявлении.

По информации регулятора, другим должностным лицам банка также поступали угрозы, поэтому он приостановит операции, пока «эта практика не будет прекращена и не вмешаются соответствующие органы».

Посол США в Ливии Ричард Норланд на прошлой неделе заявил, что силовые попытки заменить высшее руководство банка могут привести к потере доступа Ливии к международным финансовым рынкам, пишет Reutres.

Ливийское правительство находится в Триполи, его возглавляет назначенный в 2021 г. временный премьер-министр Абдулхамид аль-Дбейба. Восточная Ливия, где базируется национальный парламент, находится под контролем военного командира Халифы Хафтара.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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