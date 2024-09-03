Долги россиян по кредиткам достигли почти 5 трлн рублей
Долги россиян по кредитным картам по итогам июля этого года достигли рекордного показателя в 4,8 трлн руб., сообщают «Известия» со ссылкой на данные крупных бюро кредитных историй.
Общий объем долгов физлиц увеличился на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число открытых карт выросло на 16% – до 82 млн.
Крупные банки также подтвердили «Известиям» рост портфеля в сегменте. В ПСБ сообщили, что число активных кредитных карт в июле этого года выросло на 50% по сравнению с прошлым годом, а объем портфеля по ним – на 43%. По данным «Новикома», количество действующих кредиток на начало августа текущего года выросло на 32% в сопоставлении с аналогичным периодом 2023 г.
Эксперты в разговоре с «Известиями» объяснили, что динамика связана с повышением цен на товары и расширением потребностей населения. На рост также повлияли привлекательные условия по кредиткам. По словам директора департамента розничных продаж «Новикома» Ивана Беляева, за последний год процент одобрения карт вырос, а средний лимит по заявкам увеличился с 48 000 до 168 000 руб.
В августе «Ведомости» писали, что Банк России зафиксировал рост дефолтности по кредитам наличными. Заемщики стали чаще допускать просрочку по таким займам, выданным в период ужесточения денежно-кредитной политики. Ранние индикаторы кредитного качества показывают, что доля ссуд с просрочкой более 30 дней на третий месяц с момента выдачи выросла до 1,2% по кредитам, предоставленным в январе и апреле 2024 г.