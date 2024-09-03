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Долги россиян по кредиткам достигли почти 5 трлн рублей

Ведомости

Долги россиян по кредитным картам по итогам июля этого года достигли рекордного показателя в 4,8 трлн руб., сообщают «Известия» со ссылкой на данные крупных бюро кредитных историй.

Общий объем долгов физлиц увеличился на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число открытых карт выросло на 16% – до 82 млн.

Крупные банки также подтвердили «Известиям» рост портфеля в сегменте. В ПСБ сообщили, что число активных кредитных карт в июле этого года выросло на 50% по сравнению с прошлым годом, а объем портфеля по ним – на 43%. По данным «Новикома», количество действующих кредиток на начало августа текущего года выросло на 32% в сопоставлении с аналогичным периодом 2023 г.

Эксперты в разговоре с «Известиями» объяснили, что динамика связана с повышением цен на товары и расширением потребностей населения. На рост также повлияли привлекательные условия по кредиткам. По словам директора департамента розничных продаж «Новикома» Ивана Беляева, за последний год процент одобрения карт вырос, а средний лимит по заявкам увеличился с 48 000 до 168 000 руб.

В августе «Ведомости» писали, что Банк России зафиксировал рост дефолтности по кредитам наличными. Заемщики стали чаще допускать просрочку по таким займам, выданным в период ужесточения денежно-кредитной политики. Ранние индикаторы кредитного качества показывают, что доля ссуд с просрочкой более 30 дней на третий месяц с момента выдачи выросла до 1,2% по кредитам, предоставленным в январе и апреле 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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