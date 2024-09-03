Долги россиян по кредиткам достигли почти 5 трлн рублей

Крупные банки также подтвердили «Известиям» рост портфеля в сегменте. В ПСБ сообщили, что число активных кредитных карт в июле этого года выросло на 50% по сравнению с прошлым годом, а объем портфеля по ним – на 43%. По данным «Новикома», количество действующих кредиток на начало августа текущего года выросло на 32% в сопоставлении с аналогичным периодом 2023 г.