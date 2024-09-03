ЦБ понизил официальный курс доллара на 4 сентября до 88,6 рубля

12 июня США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). Теперь граждане и компании не могут покупать и продавать доллары США и евро на бирже, но могут продолжать проводить сделки через российские банки. До введения ограничений ЦБ при расчете официального курса доллара и евро ориентировался на результаты торгов на Мосбирже. Теперь регулятор устанавливает значения, исходя из информации на внебиржевом рынке.