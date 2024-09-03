ЦБ понизил официальный курс доллара на 4 сентября до 88,6 рубля
Центробанк понизил официальный курс доллара на 4 сентября до 88,6118 руб., следует из данных на сайте регулятора.
Курс евро установлен на уровне 97,8121 руб. Курс китайского юаня – 12,1106 руб.
Днем ранее ЦБ установил курс доллара в 90,0013 руб., курс евро – 99,2613 руб. Курс юаня составил 12,0532 руб.
12 июня США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). Теперь граждане и компании не могут покупать и продавать доллары США и евро на бирже, но могут продолжать проводить сделки через российские банки. До введения ограничений ЦБ при расчете официального курса доллара и евро ориентировался на результаты торгов на Мосбирже. Теперь регулятор устанавливает значения, исходя из информации на внебиржевом рынке.
5 августа «Ведомости» со ссылкой на проект ЦБ на федеральном портале проектов нормативных правовых актов писали, что регулятор обновит порядок установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Для того чтобы обеспечить репрезентативность расчета, ЦБ намерен ввести дополнительный критерий концентрации. В проекте также уточняется порядок расчета курсов валют на основе кросс-курсов.