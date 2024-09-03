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ЦБ понизил официальный курс доллара на 4 сентября до 88,6 рубля

Ведомости

Центробанк понизил официальный курс доллара на 4 сентября до 88,6118 руб., следует из данных на сайте регулятора.

Курс евро установлен на уровне 97,8121 руб. Курс китайского юаня – 12,1106 руб.

Днем ранее ЦБ установил курс доллара в 90,0013 руб., курс евро – 99,2613 руб. Курс юаня составил 12,0532 руб.

12 июня США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). Теперь граждане и компании не могут покупать и продавать доллары США и евро на бирже, но могут продолжать проводить сделки через российские банки. До введения ограничений ЦБ при расчете официального курса доллара и евро ориентировался на результаты торгов на Мосбирже. Теперь регулятор устанавливает значения, исходя из информации на внебиржевом рынке. 

5 августа «Ведомости» со ссылкой на проект ЦБ на федеральном портале проектов нормативных правовых актов писали, что регулятор обновит порядок установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Для того чтобы обеспечить репрезентативность расчета, ЦБ намерен ввести дополнительный критерий концентрации. В проекте также уточняется порядок расчета курсов валют на основе кросс-курсов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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