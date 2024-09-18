«Сбер» внедрит оплату алкоголя и сигарет по биометрии
Сервис проектируется совместно с Единой биометрической системой (ЕБС) и Национальной системой платежных карт (НСПК). Он будет доступен клиентам любых банков, уточнил представитель Центра биометрических технологий (ЦБТ, оператор ЕБС).
По слова Евсеева, сейчас проект находится на этапе проработки архитектуры. В дальнейшем планируется согласовать его с регуляторами. Кроме того, сервис будет предложен ритейлерам и банкам для обсуждения и интеграции, отметил представитель ЦБТ.
Согласно российскому законодательству, сейчас паспорт можно заменить только идентификацией в государственных ЕБС и Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), отметил Евсеев. Разрабатываемый сервис можно будет использовать для подтверждения возраста как при оформлении онлайн-заказов, так и при оплате покупок на кассе. Он будет доступен любому пользователю ЕБС, который зарегистрировал подтвержденную биометрию и дал согласие на использование данных для подтверждения возраста.
«Ведомости» 17 сентября писали, что вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил профильным ведомствам разработать изменения в законодательство для подтверждения возраста покупателей с помощью биометрии для онлайн-продажи товаров с возрастным ограничением. Представитель ЦБТ пояснил, что идентификация будет происходить в контуре ЕБС, поэтому онлайн-магазины не получат доступа к данным покупателя, то есть продавцу будет доступен «лишь факт того, проходит ли покупатель установленное возрастное ограничение или нет».
Источник, близкий к ЦБТ, сообщил, что также прорабатывается архитектура сервиса подтверждения возраста.