«Сбер» внедрит оплату алкоголя и сигарет по биометрии

Согласно российскому законодательству, сейчас паспорт можно заменить только идентификацией в государственных ЕБС и Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), отметил Евсеев. Разрабатываемый сервис можно будет использовать для подтверждения возраста как при оформлении онлайн-заказов, так и при оплате покупок на кассе. Он будет доступен любому пользователю ЕБС, который зарегистрировал подтвержденную биометрию и дал согласие на использование данных для подтверждения возраста.