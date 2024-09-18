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«Сбер» внедрит оплату алкоголя и сигарет по биометрии

Ведомости

Сбербанк намерен запустить оплату товаров с маркировкой «18+» по биометрии вместо предъявления паспорта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора дивизиона «Биометрия» Сбербанка Олега Евсеева.

Сервис проектируется совместно с Единой биометрической системой (ЕБС) и Национальной системой платежных карт (НСПК). Он будет доступен клиентам любых банков, уточнил представитель Центра биометрических технологий (ЦБТ, оператор ЕБС).

По слова Евсеева, сейчас проект находится на этапе проработки архитектуры. В дальнейшем планируется согласовать его с регуляторами. Кроме того, сервис будет предложен ритейлерам и банкам для обсуждения и интеграции, отметил представитель ЦБТ.

Согласно российскому законодательству, сейчас паспорт можно заменить только идентификацией в государственных ЕБС и Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), отметил Евсеев. Разрабатываемый сервис можно будет использовать для подтверждения возраста как при оформлении онлайн-заказов, так и при оплате покупок на кассе. Он будет доступен любому пользователю ЕБС, который зарегистрировал подтвержденную биометрию и дал согласие на использование данных для подтверждения возраста.

«Ведомости» 17 сентября писали, что вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил профильным ведомствам разработать изменения в законодательство для подтверждения возраста покупателей с помощью биометрии для онлайн-продажи товаров с возрастным ограничением. Представитель ЦБТ пояснил, что идентификация будет происходить в контуре ЕБС, поэтому онлайн-магазины не получат доступа к данным покупателя, то есть продавцу будет доступен «лишь факт того, проходит ли покупатель установленное возрастное ограничение или нет».

Источник, близкий к ЦБТ, сообщил, что также прорабатывается архитектура сервиса подтверждения возраста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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