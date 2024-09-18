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Средняя стоимость потребкредитов превысила 29% годовых в сентябре

Ведомости

Средний показатель полной стоимости кредитов наличными (ПСК) превысил 29% годовых, сообщают «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

ПСК включает в себя ставку и все связанные с займом платежи, в том числе взносы по страхованию. В августе она составила 28,7%, а к началу сентября показатель вырос до 29,3%. После повышения ключевой ставки стоимость снова может вырасти.

Объем кредитования снижается третий месяц подряд, отмечают «Известия». По итогам августа банки выдали займы наличными на 507 млрд руб., что на 13% меньше показателя июля. Темпы сокращения в июне и июле составили по 4%. При этом число оформленных займов за месяц снизилось только на 4% – до 2,9 млн. Средний размер ссуды уменьшился до 175 000 руб., а средний срок кредитования вырос до двух лет и девяти месяцев. Переплата за это время составит порядка 60%.

13 сентября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. В сообщении регулятора отмечается, что годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. По данным ЦБ, рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, сообщила в тот же день председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. 17 сентября в ЦБ заявили о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики. Оно необходимо, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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