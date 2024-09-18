Средняя стоимость потребкредитов превысила 29% годовых в сентябре

Объем кредитования снижается третий месяц подряд, отмечают «Известия». По итогам августа банки выдали займы наличными на 507 млрд руб., что на 13% меньше показателя июля. Темпы сокращения в июне и июле составили по 4%. При этом число оформленных займов за месяц снизилось только на 4% – до 2,9 млн. Средний размер ссуды уменьшился до 175 000 руб., а средний срок кредитования вырос до двух лет и девяти месяцев. Переплата за это время составит порядка 60%.