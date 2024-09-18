Средняя стоимость потребкредитов превысила 29% годовых в сентябре
Средний показатель полной стоимости кредитов наличными (ПСК) превысил 29% годовых, сообщают «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
ПСК включает в себя ставку и все связанные с займом платежи, в том числе взносы по страхованию. В августе она составила 28,7%, а к началу сентября показатель вырос до 29,3%. После повышения ключевой ставки стоимость снова может вырасти.
Объем кредитования снижается третий месяц подряд, отмечают «Известия». По итогам августа банки выдали займы наличными на 507 млрд руб., что на 13% меньше показателя июля. Темпы сокращения в июне и июле составили по 4%. При этом число оформленных займов за месяц снизилось только на 4% – до 2,9 млн. Средний размер ссуды уменьшился до 175 000 руб., а средний срок кредитования вырос до двух лет и девяти месяцев. Переплата за это время составит порядка 60%.
13 сентября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. В сообщении регулятора отмечается, что годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. По данным ЦБ, рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.
Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, сообщила в тот же день председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. 17 сентября в ЦБ заявили о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики. Оно необходимо, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 г.