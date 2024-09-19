ТАСС: в Турции намерены оставить сделки с Россией только в одном банке
Почти все банки Турции намерены прекратить обслуживать связанные с Россией и Белоруссией сделки и передать их госбанку Emlak Katilim. Об этом рассказал ТАСС источник в сфере турецкого финансового консалтинга.
«Почти все турецкие банки хотят полностью выйти из сделок с участием России и Белоруссии. Все эти сделки они хотели бы оставить банку Emlak Katılım, чтобы им самим обезопасить себя от возможных проблем в будущем в виде потенциальных ограничений и санкций», – уточнил собеседник агентства.
Турецкие банки уже могут возвращать средства в долларах и евро по сделкам с российскими компаниями. Теперь кредитные организации рекомендуют обращаться в Emlak Katilim для осуществления сделок в паре с российским рублем и турецкой лирой.
В феврале «Ведомости» со ссылкой на владельцев бизнеса, ведущих торговлю с Турцией, финансовых консультантов и представителей деловых объединений писали об ужесточении политики по отношению к российским клиентам со стороны турецких банков. В частности, некоторые финансовые организации стали закрывать компаниям счета и повысили требования к физлицам, собирающимся завести карточку. Политика местных банков резко поменялась после публикации 22 декабря 2023 г. указа президента США Джо Байдена, предоставляющего минфину полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие антироссийские санкции.
18 сентября собеседники из числа импортеров и посредников сообщили «Ведомостям», что импортеры снова жалуются на проблемы с платежами через Турцию. Давление идет с двух сторон – от турецких и европейских банков, которые подстраивают свой комплаенс под быстро меняющиеся реалии.