ТАСС: в Турции намерены оставить сделки с Россией только в одном банке

«Почти все турецкие банки хотят полностью выйти из сделок с участием России и Белоруссии. Все эти сделки они хотели бы оставить банку Emlak Katılım, чтобы им самим обезопасить себя от возможных проблем в будущем в виде потенциальных ограничений и санкций», – уточнил собеседник агентства.