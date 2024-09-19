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ТАСС: в Турции намерены оставить сделки с Россией только в одном банке

Ведомости

Почти все банки Турции намерены прекратить обслуживать связанные с Россией и Белоруссией сделки и передать их госбанку Emlak Katilim. Об этом рассказал ТАСС источник в сфере турецкого финансового консалтинга.

«Почти все турецкие банки хотят полностью выйти из сделок с участием России и Белоруссии. Все эти сделки они хотели бы оставить банку Emlak Katılım, чтобы им самим обезопасить себя от возможных проблем в будущем в виде потенциальных ограничений и санкций», – уточнил собеседник агентства.

Турецкие банки уже могут возвращать средства в долларах и евро по сделкам с российскими компаниями. Теперь кредитные организации рекомендуют обращаться в Emlak Katilim для осуществления сделок в паре с российским рублем и турецкой лирой.

В феврале «Ведомости» со ссылкой на владельцев бизнеса, ведущих торговлю с Турцией, финансовых консультантов и представителей деловых объединений писали об ужесточении политики по отношению к российским клиентам со стороны турецких банков. В частности, некоторые финансовые организации стали закрывать компаниям счета и повысили требования к физлицам, собирающимся завести карточку. Политика местных банков резко поменялась после публикации 22 декабря 2023 г. указа президента США Джо Байдена, предоставляющего минфину полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие антироссийские санкции.

18 сентября собеседники из числа импортеров и посредников сообщили «Ведомостям», что импортеры снова жалуются на проблемы с платежами через Турцию. Давление идет с двух сторон – от турецких и европейских банков, которые подстраивают свой комплаенс под быстро меняющиеся реалии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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