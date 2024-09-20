ЦБ разрешил страховым компаниям платить налог на прибыль в рассрочку до трех лет

ВСС попросил регулятора предусмотреть рассрочку налогового платежа до двух лет, но ЦБ согласился увеличить этот срок до трех лет. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов в комментарии газете уточнил, что речь идет о том, что страховщики смогут растянуть налогооблагаемую прибыль на три года в отчете для ФНС, а не о непосредственной оплате налога по частям.