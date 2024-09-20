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ЦБ разрешил страховым компаниям платить налог на прибыль в рассрочку до трех лет

Ведомости

Страховые компании смогут платить налог на прибыль в рассрочку до трех лет при росте налогооблагаемой прибыли в результате учета отрицательных резервов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документы Банка России.

Предложения Центробанку были направлены Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) к проекту положения, касающегося финансовой устойчивости страховых компаний (№781-П).

Предложение касалось «снятия ограничений на отрицательность резервов» для показателей по страхованию жизни. Формирование страховых резервов по страхованию жизни осуществляется каждый квартал как сумма будущих страховых выплат и расходов на ведение дела.

Как отмечает газета, речь идет примерно о трети договоров накопительного страхования жизни (НСЖ) и страхования жизни заемщика в ипотеке.

ВСС попросил регулятора предусмотреть рассрочку налогового платежа до двух лет, но ЦБ согласился увеличить этот срок до трех лет. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов в комментарии газете уточнил, что речь идет о том, что страховщики смогут растянуть налогооблагаемую прибыль на три года в отчете для ФНС, а не о непосредственной оплате налога по частям.

24 июня «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ писали, что Банк России и Минфин обсуждают возможное сохранение налоговой льготы для договоров страхования жизни. Обсуждение происходило на фоне продвижения поправок в Налоговый кодекс.

Страховое сообщество предупреждало, что новые положения кодекса могут остановить продажи полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) или вообще привести к полной утрате этого сегмента рынка.

31 мая вице-президент ВСС Глеб Яковлев заявил, что налоговая реформа затронет операции по страхованию жизни, в ней есть положения, которые упраздняют уже действующий налоговый стимул для граждан по формированию долгосрочных сбережений по договорам НСЖ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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