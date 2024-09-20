ЦБ разрешил страховым компаниям платить налог на прибыль в рассрочку до трех лет
Страховые компании смогут платить налог на прибыль в рассрочку до трех лет при росте налогооблагаемой прибыли в результате учета отрицательных резервов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документы Банка России.
Предложения Центробанку были направлены Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) к проекту положения, касающегося финансовой устойчивости страховых компаний (№781-П).
Предложение касалось «снятия ограничений на отрицательность резервов» для показателей по страхованию жизни. Формирование страховых резервов по страхованию жизни осуществляется каждый квартал как сумма будущих страховых выплат и расходов на ведение дела.
Как отмечает газета, речь идет примерно о трети договоров накопительного страхования жизни (НСЖ) и страхования жизни заемщика в ипотеке.
ВСС попросил регулятора предусмотреть рассрочку налогового платежа до двух лет, но ЦБ согласился увеличить этот срок до трех лет. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов в комментарии газете уточнил, что речь идет о том, что страховщики смогут растянуть налогооблагаемую прибыль на три года в отчете для ФНС, а не о непосредственной оплате налога по частям.
24 июня «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ писали, что Банк России и Минфин обсуждают возможное сохранение налоговой льготы для договоров страхования жизни. Обсуждение происходило на фоне продвижения поправок в Налоговый кодекс.
Страховое сообщество предупреждало, что новые положения кодекса могут остановить продажи полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) или вообще привести к полной утрате этого сегмента рынка.
31 мая вице-президент ВСС Глеб Яковлев заявил, что налоговая реформа затронет операции по страхованию жизни, в ней есть положения, которые упраздняют уже действующий налоговый стимул для граждан по формированию долгосрочных сбережений по договорам НСЖ.