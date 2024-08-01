ЦБ прорабатывает механизмы учета ЦФА при расчете капитала страховщиков

«Ингосстрах» инициировал обсуждение вопроса по изменению порядка учета ЦФА в капитале страховщиков еще в 2022 г., говорит руководитель Центра финансовых технологий страховщика Андрей Варнавский. Страховые компании могут инвестировать собственные средства и резервы в различные виды активов – в ЦФА вкладываться можно с 2021 г., но в этом случае стоимость такого актива сейчас равняется нулю вне зависимости от каких-либо факторов и характеристик, объясняет Варнавский. Это снижает привлекательность и целесообразность для страховщиков инвестировать свободные денежные средства в ЦФА, говорит он.