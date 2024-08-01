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ЦБ прорабатывает механизмы учета ЦФА при расчете капитала страховщиков

Оценка таких активов по справедливой стоимости замотивирует их инвестировать в эти активы и поддержит рынок
Софья Шелудченко
Наталья Заруцкая
Страховые компании могут инвестировать собственные средства и резервы в ЦФА, но стоимость такого актива сейчас равняется нулю вне зависимости от каких-либо факторов и характеристик/ Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России совместно со страховщиками и операторами по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) прорабатывают механизм учета таких активов при расчете капитала страховщиков – без решения этого вопроса у компаний нет интереса становиться полноценными участниками формирующегося рынка в качестве его инвесторов. О существующей проблеме и разработке решения «Ведомостям» рассказал собеседник в крупном страховщике и близкий к ЦБ источник, проработку такой интеграции также подтвердили представители «Атомайза», «Ингосстраха», «Альфастрахования», «Сбербанк страхования жизни» и «Росгосстрах жизни».

«Ингосстрах» инициировал обсуждение вопроса по изменению порядка учета ЦФА в капитале страховщиков еще в 2022 г., говорит руководитель Центра финансовых технологий страховщика Андрей Варнавский. Страховые компании могут инвестировать собственные средства и резервы в различные виды активов – в ЦФА вкладываться можно с 2021 г., но в этом случае стоимость такого актива сейчас равняется нулю вне зависимости от каких-либо факторов и характеристик, объясняет Варнавский. Это снижает привлекательность и целесообразность для страховщиков инвестировать свободные денежные средства в ЦФА, говорит он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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