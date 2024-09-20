Raiffeisen завершает выход с белорусского рынка
Возможность покинуть рынок республики появилась после продажи доли группы в 87,74% в белорусском «Приорбанке» и его дочерних предприятиях компании Soven 1 Holding Ltd.
«Завершение этой сделки позволит RBI успешно уйти с белорусского рынка и тем самым снизить сложность своей операционной деятельности в соответствии со своей стратегией снижения рисков в Восточной Европе», – говорится в сообщении.
10 июля «Ведомости» писали, что Центробанк рассмотрит исключение Райффайзенбанка и Росбанка из списка системно значимых. Собеседники «Ведомостей» заявляли, что Райффайзенбанк сокращает свое присутствие в России, и допустили, что статус этого банка с точки зрения системной значимости может быть пересмотрен.
30 июля RBI опубликовала отчетность, согласно которой прибыль российского бизнеса Raiffeisen Bank International (RBI) выросла за первое полугодие на 2,8% в годовом выражении после налогообложения до 705 млн евро. На российский бизнес по-прежнему приходится половина прибыли группы, 53% от квартальной прибыли и 49% от полугодовой.