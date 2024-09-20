Raiffeisen завершает выход с белорусского рынка

10 июля «Ведомости» писали, что Центробанк рассмотрит исключение Райффайзенбанка и Росбанка из списка системно значимых. Собеседники «Ведомостей» заявляли, что Райффайзенбанк сокращает свое присутствие в России, и допустили, что статус этого банка с точки зрения системной значимости может быть пересмотрен.