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Raiffeisen завершает выход с белорусского рынка

Ведомости

Raiffeisen Bank International (RBI) завершает выход с рынка Белоруссии, сообщается на сайте группы.

Возможность покинуть рынок республики появилась после продажи доли группы в 87,74% в белорусском «Приорбанке» и его дочерних предприятиях компании Soven 1 Holding Ltd.

«Завершение этой сделки позволит RBI успешно уйти с белорусского рынка и тем самым снизить сложность своей операционной деятельности в соответствии со своей стратегией снижения рисков в Восточной Европе», – говорится в сообщении.

10 июля «Ведомости» писали, что Центробанк рассмотрит исключение Райффайзенбанка и Росбанка из списка системно значимых. Собеседники «Ведомостей» заявляли, что Райффайзенбанк сокращает свое присутствие в России, и допустили, что статус этого банка с точки зрения системной значимости может быть пересмотрен.

30 июля RBI опубликовала отчетность, согласно которой прибыль российского бизнеса Raiffeisen Bank International (RBI) выросла за первое полугодие на 2,8% в годовом выражении после налогообложения до 705 млн евро. На российский бизнес по-прежнему приходится половина прибыли группы, 53% от квартальной прибыли и 49% от полугодовой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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