Чебесков: IT-ипотеку могут распространить на работающих на Москву специалистов
Власти обсуждают возможность распространить льготную ипотеку под 6% на IT-специалистов, которые живут регионах, но работают на московские компании. Об этом сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков, передают «Известия».
Минфин не поддерживает любое расширение программы, но допускает «некоторую донастройку». По словам Чебескова, IT-ипотека может стать доступна специалистам из регионов, работающих на Москву, если Минцифры решит, что это поможет более эффективно достичь поставленных целей. Минфин поддержит предложение, если изменения будут незначительными или направленными на сужение программы.
Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич выразил мнение, что обсуждаемая донастройка стала бы справедливой мерой, поскольку после корректировки программы в июле 2024 г. льгота перестала учитывать сотрудников, которые удаленно работают на компании в Москве и Санкт-Петербурге, а живут в других городах. В Совкомбанке также поддерживают инициативу. Там отметили, что это поможет поддержать строительство в регионах.
31 июля правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки для IТ-специалистов, но теперь у нее новые условия. В частности, воспользоваться ею не могут жители Москвы и Санкт-Петербурга, аккредитованная IT-компания, в которой работает специалист, должна находиться в регионе. Ставка по программе составляет 6% годовых (ранее была 5%), а максимальная сумма займа – 9 млн руб.
По словам Грицкевича, после изменения условий IT-ипотеки объемы ее выдачи на банковском рынке упали с 30 млрд руб. в июле до 1,8 млрд руб. в августе. В Минцифры считают, что подводить промежуточные результаты программы пока преждевременно. Там напомнили, что по новым условиям оформить IT-ипотеку могут специалисты компаний, получающих налоговые льготы. Для этого организации должны передать согласие на раскрытие налоговой тайны. В Минцифры отметили, что число таких компаний ежедневно растет, также увеличивается количество человек, которые потенциально могут взять ипотеку.