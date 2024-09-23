Чебесков: IT-ипотеку могут распространить на работающих на Москву специалистов

По словам Грицкевича, после изменения условий IT-ипотеки объемы ее выдачи на банковском рынке упали с 30 млрд руб. в июле до 1,8 млрд руб. в августе. В Минцифры считают, что подводить промежуточные результаты программы пока преждевременно. Там напомнили, что по новым условиям оформить IT-ипотеку могут специалисты компаний, получающих налоговые льготы. Для этого организации должны передать согласие на раскрытие налоговой тайны. В Минцифры отметили, что число таких компаний ежедневно растет, также увеличивается количество человек, которые потенциально могут взять ипотеку.