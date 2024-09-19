Лимит на выдачу IT-ипотеки израсходован на 96%

Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов действует с июля 2022 г. В этом году правительство решило дополнительно направить свыше 39 млрд руб., которые будут использованы как на поддержку IT-специалистов по обновленным условиям программы, так и на обслуживание ранее выданных кредитов.