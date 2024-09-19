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Лимит на выдачу IT-ипотеки израсходован на 96%

Ведомости

Банки в России исчерпали лимит выдачи IT-ипотеки на 96%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ДОМ.РФ.

Совокупный лимит на выдачу IT-ипотеки – 750 млрд руб. – был израсходован на 96% по состоянию на 12 сентября. Среди банков – Росбанк (израсходован на 99,2%), Альфа-банк (98,3%), Банк ДОМ.РФ (97,6%), «Сбер» (97,5%) и ВТБ (97%). Объем оставшегося лимита на выдачу IT-ипотеки в РФ сейчас составляет 30,3 млрд руб.

По оценкам руководителя платформы ipoteka.global Сергея Гордейко, при нынешней денежно-кредитной политике (ДКП) Банка России рассчитывать на существенное увеличение лимитов не приходится. Для сохранения выдачи ДОМ.РФ может перераспределить оставшуюся квоту.

31 июля правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки для IТ-специалистов, но теперь у нее новые условия. В частности, воспользоваться ею не могут жители Москвы и Санкт-Петербурга, для остальных же предельная ставка составит 6% годовых (ранее была 5%).

Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов действует с июля 2022 г. В этом году правительство решило дополнительно направить свыше 39 млрд руб., которые будут использованы как на поддержку IT-специалистов по обновленным условиям программы, так и на обслуживание ранее выданных кредитов.

1 августа в Минцифры сообщили, что российские айтишники теперь не смогут уволиться без погашения льготной ипотеки. До этого минимальный срок работы в IT-компании составлял пять лет с момента оформления кредита.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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