Лимит на выдачу IT-ипотеки израсходован на 96%
Совокупный лимит на выдачу IT-ипотеки – 750 млрд руб. – был израсходован на 96% по состоянию на 12 сентября. Среди банков – Росбанк (израсходован на 99,2%), Альфа-банк (98,3%), Банк ДОМ.РФ (97,6%), «Сбер» (97,5%) и ВТБ (97%). Объем оставшегося лимита на выдачу IT-ипотеки в РФ сейчас составляет 30,3 млрд руб.
По оценкам руководителя платформы ipoteka.global Сергея Гордейко, при нынешней денежно-кредитной политике (ДКП) Банка России рассчитывать на существенное увеличение лимитов не приходится. Для сохранения выдачи ДОМ.РФ может перераспределить оставшуюся квоту.
31 июля правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки для IТ-специалистов, но теперь у нее новые условия. В частности, воспользоваться ею не могут жители Москвы и Санкт-Петербурга, для остальных же предельная ставка составит 6% годовых (ранее была 5%).
Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов действует с июля 2022 г. В этом году правительство решило дополнительно направить свыше 39 млрд руб., которые будут использованы как на поддержку IT-специалистов по обновленным условиям программы, так и на обслуживание ранее выданных кредитов.
1 августа в Минцифры сообщили, что российские айтишники теперь не смогут уволиться без погашения льготной ипотеки. До этого минимальный срок работы в IT-компании составлял пять лет с момента оформления кредита.