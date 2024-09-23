Россияне увеличили траты по кредиткам до максимума с начала 2022 года

«Ведомости» со ссылкой на анализ ЦБ писали в апреле, что число владельцев кредитных карт в России выросло во втором полугодии 2023 г. на 19% (4,4 млн человек) по сравнению с первой половиной года и составило 27,6 млн на конец года. Это произошло несмотря на ограничения регулятора на выдачу необеспеченных ссуд.