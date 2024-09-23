Россияне увеличили траты по кредиткам до максимума с начала 2022 года
Уровень утилизации – часть лимита по кредитной карте, которую использует заемщик, – увеличился на 1,9 процентного пункта (п. п.) до 33,9% в сентябре, оценили аналитики. Россияне «почти непрерывно» наращивали долю используемого лимита по картам с августа 2023 г., говорится в материале.
Средний чек в сегменте кредитных карт при этом сокращался с октября 2023 г. по январь 2024 г. Позже он вернулся к росту и обновил максимум в июле этого года, составив 113 100 руб.
«Ведомости» со ссылкой на анализ ЦБ писали в апреле, что число владельцев кредитных карт в России выросло во втором полугодии 2023 г. на 19% (4,4 млн человек) по сравнению с первой половиной года и составило 27,6 млн на конец года. Это произошло несмотря на ограничения регулятора на выдачу необеспеченных ссуд.
Младший директор банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова отмечала, что кредитки, с маркетинговой точки зрения, являются эффективным каналом привлечения клиентов благодаря различным акциям и предложениям. При этом она полагает, что карты могли быть «навязаны» к какому-то из продуктов, которыми пользуется клиент.