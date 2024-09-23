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Россияне увеличили траты по кредиткам до максимума с начала 2022 года

Ведомости

Россияне увеличили долю утилизации кредиток до максимума с начала 2022 г., пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

Уровень утилизации – часть лимита по кредитной карте, которую использует заемщик, – увеличился на 1,9 процентного пункта (п. п.) до 33,9% в сентябре, оценили аналитики. Россияне «почти непрерывно» наращивали долю используемого лимита по картам с августа 2023 г., говорится в материале.

Средний чек в сегменте кредитных карт при этом сокращался с октября 2023 г. по январь 2024 г. Позже он вернулся к росту и обновил максимум в июле этого года, составив 113 100 руб.

«Ведомости» со ссылкой на анализ ЦБ писали в апреле, что число владельцев кредитных карт в России выросло во втором полугодии 2023 г. на 19% (4,4 млн человек) по сравнению с первой половиной года и составило 27,6 млн на конец года. Это произошло несмотря на ограничения регулятора на выдачу необеспеченных ссуд.

Младший директор банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова отмечала, что кредитки, с маркетинговой точки зрения, являются эффективным каналом привлечения клиентов благодаря различным акциям и предложениям. При этом она полагает, что карты могли быть «навязаны» к какому-то из продуктов, которыми пользуется клиент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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