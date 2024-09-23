Bloomberg: ФРС США отложила реализацию плана Citigroup по расширению в Китае
План расширения присутствия бизнеса Citigroup Inc. в Китае отложен после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США и Управление контролера денежного обращения наложили штраф на банк за проблемы в сфере внутреннего контроля. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Банк еще не получил от ФРС письмо, подтверждающее его соответствие нормативным требованиям. В июле на Citigroup были наложены штрафы на $136 млн после того, как американские регуляторы посчитали, что банк нарушил условия соглашения от 2020 г., которое требовало корректировки систем риск-менеджмента.
Собеседники агентства уточнили, что кредитная организация продолжает переговоры с регулятором рынка ценных бумаг Китая о создании бизнеса и не планирует отзывать свою заявку. Сложившуюся ситуацию источники называют нестабильной.
В октябре 2020 г. Управление контроля за денежным обращением США оштрафовало Citibank на $400 млн за проблемы в сфере внутреннего контроля. В декабре 2021 г. Citigroup подал заявку на получение лицензии на ведение операций с ценными бумагами в Китае, сообщала The Wall Street Journal.
Летом 2022 г. Citigroup сообщила о намерении полностью прекратить обслуживание розничных и корпоративных клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса в России. Группа также не исключила продажу кредитных портфелей. Сообщалось, что процесс затронет около 2300 сотрудников из 15 отделений, в том числе филиалы компаний, а также такие розничные услуги, как потребительские кредиты, кредитные карты, вклады, брокерские и депозитарные услуги для физлиц.