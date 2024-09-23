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Bloomberg: ФРС США отложила реализацию плана Citigroup по расширению в Китае

Ведомости

План расширения присутствия бизнеса Citigroup Inc. в Китае отложен после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США и Управление контролера денежного обращения наложили штраф на банк за проблемы в сфере внутреннего контроля. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Банк еще не получил от ФРС письмо, подтверждающее его соответствие нормативным требованиям. В июле на Citigroup были наложены штрафы на $136 млн после того, как американские регуляторы посчитали, что банк нарушил условия соглашения от 2020 г., которое требовало корректировки систем риск-менеджмента.

Собеседники агентства уточнили, что кредитная организация продолжает переговоры с регулятором рынка ценных бумаг Китая о создании бизнеса и не планирует отзывать свою заявку. Сложившуюся ситуацию источники называют нестабильной.

В октябре 2020 г. Управление контроля за денежным обращением США оштрафовало Citibank на $400 млн за проблемы в сфере внутреннего контроля. В декабре 2021 г. Citigroup подал заявку на получение лицензии на ведение операций с ценными бумагами в Китае, сообщала The Wall Street Journal.

Летом 2022 г. Citigroup сообщила о намерении полностью прекратить обслуживание розничных и корпоративных клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса в России. Группа также не исключила продажу кредитных портфелей. Сообщалось, что процесс затронет около 2300 сотрудников из 15 отделений, в том числе филиалы компаний, а также такие розничные услуги, как потребительские кредиты, кредитные карты, вклады, брокерские и депозитарные услуги для физлиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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