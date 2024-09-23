ЦБ продлил на полгода ограничения на перевод средств за рубеж

Граждане России и физлица-нерезиденты из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте, уточнили в ЦБ. Сохранятся лимиты на перечисления через системы денежных переводов, за месяц можно будет перевести не более $10 000. Суммы переводов будут определяться по официальному курсу иностранных валют к рублю.