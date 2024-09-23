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ЦБ продлил на полгода ограничения на перевод средств за рубеж

Они будут действовать до 31 марта 2025 года
Ведомости

Банк России продлил ограничения для физлиц на перевод средств за рубеж до 31 марта 2025 г. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Граждане России и физлица-нерезиденты из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте, уточнили в ЦБ. Сохранятся лимиты на перечисления через системы денежных переводов, за месяц можно будет перевести не более $10 000. Суммы переводов будут определяться по официальному курсу иностранных валют к рублю.

Физические лица-нерезиденты, которые работают в России, смогут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. При этом сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в стране физлиц-нерезидентов из недружественных стран.

Банки из недружественных стран смогут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских банках. При этом такие счета плательщика и получателя должны быть открыты в зарубежных кредитных организациях.

6 сентября ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2025 г. Причиной продления ограничений стали антироссийские санкции. Они запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

В марте 2022 г. Банк России ввел ограничения для физлиц на переводы за рубеж. За границу можно было вывести до $5000 в месяц. Позже лимит увеличили до $10 000, уже в мае физлица могли переводить до $50 000 ежемесячно. В конце июня Банк России ограничил переводы суммой до $1 млн в месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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