ЦБ продлил на полгода ограничения на перевод средств за рубеж

ЦБ продлил на полгода ограничения на перевод средств за рубежОни будут действовать до 31 марта 2025 года
Банк России продлил ограничения для физлиц на перевод средств за рубеж до 31 марта 2025 г. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Граждане России и физлица-нерезиденты из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте, уточнили в ЦБ. Сохранятся лимиты на перечисления через системы денежных переводов, за месяц можно будет перевести не более $10 000. Суммы переводов будут определяться по официальному курсу иностранных валют к рублю.
Физические лица-нерезиденты, которые работают в России, смогут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. При этом сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в стране физлиц-нерезидентов из недружественных стран.
Банки из недружественных стран смогут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских банках. При этом такие счета плательщика и получателя должны быть открыты в зарубежных кредитных организациях.
6 сентября ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2025 г. Причиной продления ограничений стали антироссийские санкции. Они запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.
В марте 2022 г. Банк России ввел ограничения для физлиц на переводы за рубеж. За границу можно было вывести до $5000 в месяц. Позже лимит увеличили до $10 000, уже в мае физлица могли переводить до $50 000 ежемесячно. В конце июня Банк России ограничил переводы суммой до $1 млн в месяц.