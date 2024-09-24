Греф заявил Путину о планах выплатить 1,2 трлн рублей налогов и дивидендов
«Мы в этом году выплатим государству всего налогов и дивидендов на сумму примерно 1,2 трлн руб., это абсолютный рекорд за все время. Мы выплатили уже дивиденды в размере 750 млрд руб. В принципе, пока все развивается достаточно позитивно», – сказал Греф.
По его словам, в первом полугодии 2024 г. кредитный портфель Сбербанка увеличился на 6% и составил около 11 трлн руб. Глава финансовой организации отметил, что, как это ни парадоксально при высокой ставке Банка России, но инвестиции растут. Государственные инвестиции увеличиваются, но это не основная причина: наблюдается большой рост частных инвестиций.
Сбербанк повысил прогноз всего сектора по росту кредитования физлиц в 2024 г. до 12–14% с 9–11%. 9 августа «Ведомости» писали об увеличении оценки роста кредитования компаний с 12–15% до 14–17%. В этом сегменте Сбербанк планирует расти в соответствии с сектором. По мнению экспертов, финансовая организация ждет заявленных темпов кредитования даже при ключевой ставке на уровне 20%.