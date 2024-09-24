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Греф заявил Путину о планах выплатить 1,2 трлн рублей налогов и дивидендов

Ведомости

Сбербанк намерен выплатить государству около 1,2 трлн руб. налогов и дивидендов, сумма является рекордной, заявил председатель правления финансовой организации Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы в этом году выплатим государству всего налогов и дивидендов на сумму примерно 1,2 трлн руб., это абсолютный рекорд за все время. Мы выплатили уже дивиденды в размере 750 млрд руб. В принципе, пока все развивается достаточно позитивно», – сказал Греф.

По его словам, в первом полугодии 2024 г. кредитный портфель Сбербанка увеличился на 6% и составил около 11 трлн руб. Глава финансовой организации отметил, что, как это ни парадоксально при высокой ставке Банка России, но инвестиции растут. Государственные инвестиции увеличиваются, но это не основная причина: наблюдается большой рост частных инвестиций.

Сбербанк повысил прогноз всего сектора по росту кредитования физлиц в 2024 г. до 12–14% с 9–11%. 9 августа «Ведомости» писали об увеличении оценки роста кредитования компаний с 12–15% до 14–17%. В этом сегменте Сбербанк планирует расти в соответствии с сектором. По мнению экспертов, финансовая организация ждет заявленных темпов кредитования даже при ключевой ставке на уровне 20%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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