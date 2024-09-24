Греф заявил Путину о планах выплатить 1,2 трлн рублей налогов и дивидендов

«Мы в этом году выплатим государству всего налогов и дивидендов на сумму примерно 1,2 трлн руб., это абсолютный рекорд за все время. Мы выплатили уже дивиденды в размере 750 млрд руб. В принципе, пока все развивается достаточно позитивно», – сказал Греф.