Минюст США подал в суд на Visa за антиконкурентное поведение

Американское ведомство утверждает, что Visa, которая обрабатывает более 60% дебетовых операций в США, заключила ряд соглашений, наказывающих предпринимателей и продавцов, которые пытались использовать альтернативы, и платили потенциальным конкурентам, чтобы они не заходили на рынок. В иске минюста отмечается, что нарушения Visa начались в 2012 г. в ответ на закон конгресса о требовании от эмитентов карт, которые часто являются банками, предлагать по крайней мере две независимые дебетовые сети, чтобы усилить конкуренцию и предоставить продавцам больше выбора.