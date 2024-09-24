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Минюст США подал в суд на Visa за антиконкурентное поведение

Ведомости

Антимонопольное подразделение минюста США подало иск против компании Visa за незаконную монополизацию рынка дебетовых карт США, сообщает Bloomberg.

Американское ведомство утверждает, что Visa, которая обрабатывает более 60% дебетовых операций в США, заключила ряд соглашений, наказывающих предпринимателей и продавцов, которые пытались использовать альтернативы, и платили потенциальным конкурентам, чтобы они не заходили на рынок. В иске минюста отмечается, что нарушения Visa начались в 2012 г. в ответ на закон конгресса о требовании от эмитентов карт, которые часто являются банками, предлагать по крайней мере две независимые дебетовые сети, чтобы усилить конкуренцию и предоставить продавцам больше выбора.

Visa также заключила соглашения с технологическими компаниями, включая PayPal, Apple и Block. Отмечается, что на фоне ранних сообщений о предстоящей подаче иска государства против компании акции Visa упали на 4,7% на торгах на Нью-Йоркской бирже.

23 сентября Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов писало, что сделка по покупке компании по производству чипов Intel американским производителем чипов для мобильных телефонов Qualcomm может столкнуться с жестким антимонопольным контролем. Reuters отмечало, что литейный бизнес Intel имеет решающее значение для цели властей США по росту внутреннего производства чипов. В частности, Intel получила федеральные гранты и займы в размере около $19,5 млрд в рамках «Закона о чипах» для строительства и расширения заводов в четырех штатах США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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