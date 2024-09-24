Минюст США подал в суд на Visa за антиконкурентное поведение
Антимонопольное подразделение минюста США подало иск против компании Visa за незаконную монополизацию рынка дебетовых карт США, сообщает Bloomberg.
Американское ведомство утверждает, что Visa, которая обрабатывает более 60% дебетовых операций в США, заключила ряд соглашений, наказывающих предпринимателей и продавцов, которые пытались использовать альтернативы, и платили потенциальным конкурентам, чтобы они не заходили на рынок. В иске минюста отмечается, что нарушения Visa начались в 2012 г. в ответ на закон конгресса о требовании от эмитентов карт, которые часто являются банками, предлагать по крайней мере две независимые дебетовые сети, чтобы усилить конкуренцию и предоставить продавцам больше выбора.
Visa также заключила соглашения с технологическими компаниями, включая PayPal, Apple и Block. Отмечается, что на фоне ранних сообщений о предстоящей подаче иска государства против компании акции Visa упали на 4,7% на торгах на Нью-Йоркской бирже.
23 сентября Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов писало, что сделка по покупке компании по производству чипов Intel американским производителем чипов для мобильных телефонов Qualcomm может столкнуться с жестким антимонопольным контролем. Reuters отмечало, что литейный бизнес Intel имеет решающее значение для цели властей США по росту внутреннего производства чипов. В частности, Intel получила федеральные гранты и займы в размере около $19,5 млрд в рамках «Закона о чипах» для строительства и расширения заводов в четырех штатах США.