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ЦБ открыл общий доступ к платформе с данными об уровне риска бизнеса

Ведомости

Банк России открыл общий доступ к платформе «Знай своего клиента» (ЗСК), предоставляющей информацию об отнесении юрлиц или индивидуальных предпринимателей к группе риска совершения подозрительных операций. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Сервис начал работу 1 октября. Как поясняется в сообщении Центробанка, ЗСК аккумулирует информацию, учитывающую различные аспекты деятельности хозяйствующих субъектов в соответствии с критериями Совета директоров регулятора. Банк России определяет уровень риска бизнеса (низкий, средний или высокий) на основе полученной информации. Данные ежедневно передаются в кредитные организации, где их учитывают в работе с клиентами.

Центробанк подчеркивает, что взаимодействие с компанией или индивидуальным предпринимателем, отнесенным к группе высокого риска, небезопасно с точки зрения антиотмывочного законодательства.

«Если клиент не согласен с высоким уровнем риска, который присвоен ему на платформе ЗСК, он вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такой оценки», – говорится в сообщении.

Антиотмывочная платформа Центробанка «Знай своего клиента» работает в России с июля 2022 г., она делит юрлиц и индивидуальных предпринимателей на три группы в зависимости от степени риска – по так называемому принципу «светофора». Если клиент в «красной» зоне, то банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех транзакций, «желтые» находятся под пристальным вниманием. Операции с «зелеными» клиентами финансовыми организации должны проводить беспрепятственно.

В конце апреля директор по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» (партнер платформы «Прозрачный блокчейн» от РФМ) Илья Бушмелев сообщил, что Банк России и Росфинмониторинг (РФМ) приступили к тестированию сервиса «Знай своего криптоклиента». По его словам, задача состоит в выявлении связи между фиатными и криптооперациями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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