ЦБ открыл общий доступ к платформе с данными об уровне риска бизнеса
Банк России открыл общий доступ к платформе «Знай своего клиента» (ЗСК), предоставляющей информацию об отнесении юрлиц или индивидуальных предпринимателей к группе риска совершения подозрительных операций. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Сервис начал работу 1 октября. Как поясняется в сообщении Центробанка, ЗСК аккумулирует информацию, учитывающую различные аспекты деятельности хозяйствующих субъектов в соответствии с критериями Совета директоров регулятора. Банк России определяет уровень риска бизнеса (низкий, средний или высокий) на основе полученной информации. Данные ежедневно передаются в кредитные организации, где их учитывают в работе с клиентами.
Центробанк подчеркивает, что взаимодействие с компанией или индивидуальным предпринимателем, отнесенным к группе высокого риска, небезопасно с точки зрения антиотмывочного законодательства.
«Если клиент не согласен с высоким уровнем риска, который присвоен ему на платформе ЗСК, он вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такой оценки», – говорится в сообщении.
Антиотмывочная платформа Центробанка «Знай своего клиента» работает в России с июля 2022 г., она делит юрлиц и индивидуальных предпринимателей на три группы в зависимости от степени риска – по так называемому принципу «светофора». Если клиент в «красной» зоне, то банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех транзакций, «желтые» находятся под пристальным вниманием. Операции с «зелеными» клиентами финансовыми организации должны проводить беспрепятственно.
В конце апреля директор по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» (партнер платформы «Прозрачный блокчейн» от РФМ) Илья Бушмелев сообщил, что Банк России и Росфинмониторинг (РФМ) приступили к тестированию сервиса «Знай своего криптоклиента». По его словам, задача состоит в выявлении связи между фиатными и криптооперациями.