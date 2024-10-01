ЦБ открыл общий доступ к платформе с данными об уровне риска бизнеса

Антиотмывочная платформа Центробанка «Знай своего клиента» работает в России с июля 2022 г., она делит юрлиц и индивидуальных предпринимателей на три группы в зависимости от степени риска – по так называемому принципу «светофора». Если клиент в «красной» зоне, то банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех транзакций, «желтые» находятся под пристальным вниманием. Операции с «зелеными» клиентами финансовыми организации должны проводить беспрепятственно.