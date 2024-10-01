ВЦИОМ: каждый четвертый заемщик не проверяет юридический статус МФО

В конце июля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к главе Банка России Эльвире Набиуллиной с вопросом, возможно ли закрыть микрофинансовые организации, из-за которых россияне попадают в «реальную кабалу» и вынуждены отдавать квартиры для погашения кредитов. Глава ЦБ пояснила, что под видом официальных микрофинансовых организаций иногда действуют нелегальные кредиторы, которые и начисляют проценты и пени выше установленного законом уровня, а также используют неправомерные методы взыскания задолженности. По словам Набиуллиной, сфера требует дополнительного регулирования, поскольку в случае запрета на деятельность легальные МФО могут «уйти в тень».