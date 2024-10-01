ВЦИОМ: каждый четвертый заемщик не проверяет юридический статус МФО
В России каждый четвертый заемщик никогда не проверяет юридический статус микрофинансовой организации (МФО), следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследователи отмечают, что из-за такого подхода россияне рискуют обратиться в нелегальную организацию, не имеющую государственной регистрации.
Перед тем как подать заявку на заем, почти всегда проверяют юридический статус организации 21% от текущих заемщиков. То же самое делают еще 31% респондентов, если ранее они не обращались именно в эту МФО. 23% опрошенных затруднились ответить на вопрос ВЦИОМ.
Большинство из тех, кто все-таки проверяет юридический статус организации перед получением займа, смотрят реестр МФО на сайте Центробанка, а также отзывы в интернете.
В конце июля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к главе Банка России Эльвире Набиуллиной с вопросом, возможно ли закрыть микрофинансовые организации, из-за которых россияне попадают в «реальную кабалу» и вынуждены отдавать квартиры для погашения кредитов. Глава ЦБ пояснила, что под видом официальных микрофинансовых организаций иногда действуют нелегальные кредиторы, которые и начисляют проценты и пени выше установленного законом уровня, а также используют неправомерные методы взыскания задолженности. По словам Набиуллиной, сфера требует дополнительного регулирования, поскольку в случае запрета на деятельность легальные МФО могут «уйти в тень».