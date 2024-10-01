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ВЦИОМ: каждый четвертый заемщик не проверяет юридический статус МФО

Ведомости

В России каждый четвертый заемщик никогда не проверяет юридический статус микрофинансовой организации (МФО), следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследователи отмечают, что из-за такого подхода россияне рискуют обратиться в нелегальную организацию, не имеющую государственной регистрации.

Перед тем как подать заявку на заем, почти всегда проверяют юридический статус организации 21% от текущих заемщиков. То же самое делают еще 31% респондентов, если ранее они не обращались именно в эту МФО. 23% опрошенных затруднились ответить на вопрос ВЦИОМ.

Большинство из тех, кто все-таки проверяет юридический статус организации перед получением займа, смотрят реестр МФО на сайте Центробанка, а также отзывы в интернете.

В конце июля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к главе Банка России Эльвире Набиуллиной с вопросом, возможно ли закрыть микрофинансовые организации, из-за которых россияне попадают в «реальную кабалу» и вынуждены отдавать квартиры для погашения кредитов. Глава ЦБ пояснила, что под видом официальных микрофинансовых организаций иногда действуют нелегальные кредиторы, которые и начисляют проценты и пени выше установленного законом уровня, а также используют неправомерные методы взыскания задолженности. По словам Набиуллиной, сфера требует дополнительного регулирования, поскольку в случае запрета на деятельность легальные МФО могут «уйти в тень».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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