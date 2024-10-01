ЦБ предостерег банки от некорректного расчета полной стоимости кредита по картам
При расчете полной стоимости кредита по картам банки должны исходить из максимально возможной суммы платежей заемщика, следует из информационного письма Банка России кредитным организациям.
По данным ЦБ, ряд банков предлагают пользователям кредитных карт промопериод с минимальными ставками, которые впоследствии существенно возрастают. При этом отдельные финансовые организации рассчитывают полную стоимость потребительского кредита на основе минимальных процентных ставок, доступных заемщику только во время льготного периода.
«Такой подход противоречит Федеральному <...> закону от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" и вводит заемщиков в заблуждение», – говорится в сообщении.
Регулятор подчеркнул, что в указанных случаях полную стоимость кредита необходимо рассчитывать, в частности, исходя из максимально возможной суммы платежей заемщика при максимальном лимите и сроке возврата кредита, а также с учетом условия погашения равномерными платежами.
По данным ЦБ, по состоянию на 1 июля количество заемщиков, использующих кредитные карты, превысило 28 млн (+5,2 млн человек за 12 месяцев). При этом общее количество розничных заемщиков в банках и микрофинансовых организациях (МФО) достигло 50,3 млн человек.