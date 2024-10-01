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ЦБ предостерег банки от некорректного расчета полной стоимости кредита по картам

Ведомости

При расчете полной стоимости кредита по картам банки должны исходить из максимально возможной суммы платежей заемщика, следует из информационного письма Банка России кредитным организациям.

По данным ЦБ, ряд банков предлагают пользователям кредитных карт промопериод с минимальными ставками, которые впоследствии существенно возрастают. При этом отдельные финансовые организации рассчитывают полную стоимость потребительского кредита на основе минимальных процентных ставок, доступных заемщику только во время льготного периода.

«Такой подход противоречит Федеральному <...> закону от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" и вводит заемщиков в заблуждение», – говорится в сообщении.

Регулятор подчеркнул, что в указанных случаях полную стоимость кредита необходимо рассчитывать, в частности, исходя из максимально возможной суммы платежей заемщика при максимальном лимите и сроке возврата кредита, а также с учетом условия погашения равномерными платежами.

По данным ЦБ, по состоянию на 1 июля количество заемщиков, использующих кредитные карты, превысило 28 млн (+5,2 млн человек за 12 месяцев). При этом общее количество розничных заемщиков в банках и микрофинансовых организациях (МФО) достигло 50,3 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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