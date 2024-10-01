ЦБ предостерег банки от некорректного расчета полной стоимости кредита по картам

По данным ЦБ, по состоянию на 1 июля количество заемщиков, использующих кредитные карты, превысило 28 млн (+5,2 млн человек за 12 месяцев). При этом общее количество розничных заемщиков в банках и микрофинансовых организациях (МФО) достигло 50,3 млн человек.