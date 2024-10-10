В ЦБ изучают возможность торгов по выходным
В Центробанке пока изучают возможность и риски организации торгов на бирже по выходным, окончательного решения пока нет. Об этом сообщил зампред Банка России Филипп Габуния в ходе Уральской конференции НАУФОР.
По мнению Габунии, торопиться в этом вопросе не нужно. В первую очередь, считает он, необходимо оценить риски клиентов.
«Если идти в подобную историю, нам нужно очень внятно оценить риски клиентов, связанные с тем, с какого момента у нас начинают срабатывать маржинальные позиции, учитывая, что рынки сильно менее ликвидные в какие-то очень утренние часы, ночные часы, если мы о 24/7 говорим, или в выходные дни», – сказал Габуния.
Беспокойство также вызывает цена, которая формируется в выходные. Если начать ее принимать «как цену сформированную и расчеты делать в выходные», то это повлечет за собой «безумные последствия уже для всех остальных участников»
«В этом плане операционно точно вся система не готова в этой части. Наверное, эти аспекты можно нивелировать», – отметил зампред ЦБ.
Согласно опросу, данные которого приводит Габуния, 78,5% опрошенных инвесторов «не очень хотят» торгов в выходные, вообще не поддерживают эту идею – 31,7%, а 38% устраивает текущий график. Поддерживают, но не готовы контролировать исполнение своей позиции 2,6%. Поддерживают и готовы контролировать – 8,5% опрошенных.
5 октября Габуния сообщил о выявленной пирамиде под видом цифрового финансового актива. Организаторы финансовой пирамиды попытались скрыть ее под видом цифрового финансового актива (ЦФА), но были вовремя раскрыты и никому не успели причинить ущерб. ЦФА – это финансовый инструмент в цифровом формате. Их выпуск, учет и обращение осуществляются в информационной системе на основе распределенного реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных.