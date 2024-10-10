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В ЦБ изучают возможность торгов по выходным

Ведомости

В Центробанке пока изучают возможность и риски организации торгов на бирже по выходным, окончательного решения пока нет. Об этом сообщил зампред Банка России Филипп Габуния в ходе Уральской конференции НАУФОР.

По мнению Габунии, торопиться в этом вопросе не нужно. В первую очередь, считает он, необходимо оценить риски клиентов.

«Если идти в подобную историю, нам нужно очень внятно оценить риски клиентов, связанные с тем, с какого момента у нас начинают срабатывать маржинальные позиции, учитывая, что рынки сильно менее ликвидные в какие-то очень утренние часы, ночные часы, если мы о 24/7 говорим, или в выходные дни», – сказал Габуния.

Беспокойство также вызывает цена, которая формируется в выходные. Если начать ее принимать «как цену сформированную и расчеты делать в выходные», то это повлечет за собой «безумные последствия уже для всех остальных участников»

«В этом плане операционно точно вся система не готова в этой части. Наверное, эти аспекты можно нивелировать», – отметил зампред ЦБ.

Согласно опросу, данные которого приводит Габуния, 78,5% опрошенных инвесторов «не очень хотят» торгов в выходные, вообще не поддерживают эту идею – 31,7%, а 38% устраивает текущий график. Поддерживают, но не готовы контролировать исполнение своей позиции 2,6%. Поддерживают и готовы контролировать – 8,5% опрошенных.

5 октября Габуния сообщил о выявленной пирамиде под видом цифрового финансового актива. Организаторы финансовой пирамиды попытались скрыть ее под видом цифрового финансового актива (ЦФА), но были вовремя раскрыты и никому не успели причинить ущерб. ЦФА – это финансовый инструмент в цифровом формате. Их выпуск, учет и обращение осуществляются в информационной системе на основе распределенного реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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