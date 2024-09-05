В ЦБ сообщили о выявленной пирамиде под видом цифрового финансового актива

«Одна организация постаралась продать свой актив, который по смыслу представлял из себя пирамиду. Стечением обстоятельств она была остановлена. Но так как такие прецеденты есть, мы планируем попросить сами платформы о том, чтобы они больше внимания уделяли тому, что они у себя выпускают», – сказал он.