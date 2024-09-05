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В ЦБ сообщили о выявленной пирамиде под видом цифрового финансового актива

Ведомости

Организаторы финансовой пирамиды попытались скрыть ее под видом цифрового финансового актива (ЦФА), но были вовремя раскрыты и никому не успели причинить ущерб. Об этом сообщил зампредседателя Банка России Филипп Габуния в ходе форума о цифровых финансах, организованного рейтинговым агентством АКРА.

«Одна организация постаралась продать свой актив, который по смыслу представлял из себя пирамиду. Стечением обстоятельств она была остановлена. Но так как такие прецеденты есть, мы планируем попросить сами платформы о том, чтобы они больше внимания уделяли тому, что они у себя выпускают», – сказал он.

Габуния подчеркнул, что пирамида фактически не успела заработать, вкладчиков у нее не было и никто не понес ущерб.

ЦФА - это финансовый инструмент в цифровом формате. Их выпуск, учет и обращение осуществляются в информационной системе на основе распределенного реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных. 

В августе «Ведомости» со ссылкой на собеседника в крупном страховщике и близкого к регулятору источника писали, что Банк России совместно со страховщиками и операторами по выпуску ЦФА прорабатывают механизм учета таких активов при расчете капитала страховщиков – без решения этого вопроса у компаний нет интереса становиться полноценными участниками формирующегося рынка в качестве его инвесторов. Проработку такой интеграции также подтвердили представители «Атомайза», «Ингосстраха», «Альфастрахования», «Сбербанк страхования жизни» и «Росгосстрах жизни».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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