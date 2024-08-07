Все платформы по выпуску ЦФА дали «мягкое согласие» на интеграцию с Мосбиржей

Все платформы по выпуску ЦФА дали «мягкое согласие» на интеграцию с МосбиржейПлощадка стремится консолидировать ликвидность в цифровых активах
Московская биржа активно занимает позиции на рынке цифровых финансовых активов (ЦФА). Площадка уже получила «мягкое согласие» всех отечественных платформ по выпуску таких инструментов на интеграцию с ней как оператором обмена для создания вторичного рынка ЦФА, говорится в презентации директора Мосбиржи по цифровым активам Сергея Харинова (есть у «Ведомостей»). «Большая цель» биржи – построить оператора обмена, который будет консолидировать ликвидность ЦФА и станет единой точкой входа за их дистрибуцией, сообщил Харинов, представляя презентацию в ходе вебинара на площадке Национальной финансовой ассоциации.
Операторов для обмена ЦФА в реестре всего два – Мосбиржа и «СПБ биржа», зато платформ, которые могут выпускать цифровые активы, уже 11: четыре банка (Сбербанк, Альфа-банк, «Еврофинанс Моснарбанк», Т-банк), НРД, «СПБ биржа», «Атомайз», «Лайтхаус», «Мастерчейн», «Токеон» и «ЦФА хаб».