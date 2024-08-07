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Все платформы по выпуску ЦФА дали «мягкое согласие» на интеграцию с Мосбиржей

Площадка стремится консолидировать ликвидность в цифровых активах
Артем Кульша
Мосбиржа стремится консолидировать ликвидность в цифровых активах/ Максим Стулов / Ведомости

Московская биржа активно занимает позиции на рынке цифровых финансовых активов (ЦФА). Площадка уже получила «мягкое согласие» всех отечественных платформ по выпуску таких инструментов на интеграцию с ней как оператором обмена для создания вторичного рынка ЦФА, говорится в презентации директора Мосбиржи по цифровым активам Сергея Харинова (есть у «Ведомостей»). «Большая цель» биржи – построить оператора обмена, который будет консолидировать ликвидность ЦФА и станет единой точкой входа за их дистрибуцией, сообщил Харинов, представляя презентацию в ходе вебинара на площадке Национальной финансовой ассоциации.

Операторов для обмена ЦФА в реестре всего два – Мосбиржа и «СПБ биржа», зато платформ, которые могут выпускать цифровые активы, уже 11: четыре банка (Сбербанк, Альфа-банк, «Еврофинанс Моснарбанк», Т-банк), НРД, «СПБ биржа», «Атомайз», «Лайтхаус», «Мастерчейн», «Токеон» и «ЦФА хаб».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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