Все платформы по выпуску ЦФА дали «мягкое согласие» на интеграцию с Мосбиржей

Московская биржа активно занимает позиции на рынке цифровых финансовых активов (ЦФА). Площадка уже получила «мягкое согласие» всех отечественных платформ по выпуску таких инструментов на интеграцию с ней как оператором обмена для создания вторичного рынка ЦФА, говорится в презентации директора Мосбиржи по цифровым активам Сергея Харинова (есть у «Ведомостей»). «Большая цель» биржи – построить оператора обмена, который будет консолидировать ликвидность ЦФА и станет единой точкой входа за их дистрибуцией, сообщил Харинов, представляя презентацию в ходе вебинара на площадке Национальной финансовой ассоциации.