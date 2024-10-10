ЦБ планирует донастройку трансграничных междепозитарных отношений
По словам Пронина, регулятор пришел к выводу, что необходимо на постоянной основе перенастроить существующее регулирование доступа российских инвесторов к иностранным инструментам и порядок работы иностранных инвесторов на финансовом рынке РФ. ЦБ исходит из того, что доступ к иностранным инструментам сохранится у квалифицированных инвесторов, отметил Пронин. Директор депаратамента добавил, что регулятор намерен скорректировать процесс доступа иностранных кастодианов в российскую инфраструктуру.
8 октября директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова заявила, что идея разрешить иностранцам инвестировать деньги, заблокированные в России на счетах типа «С», заслуживает внимания и должна быть рассмотрена с учетом всех рисков. Но принятие этого решения зависит не от Банка России, оно должно приниматься на самом высоком уровне, поскольку ограничения на инвестирование средств со счетов «С» установлены контрсанкционным указом президента № 95 от 5 марта 2022 г., подчеркнула Шишлянникова.