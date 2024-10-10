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ЦБ планирует донастройку трансграничных междепозитарных отношений

Ведомости

Центробанк (ЦБ) планирует донастройку междепозитарных отношений в части доступа на отечественный рынок зарубежных инвесторов и российских инвесторов к иностранным инструментам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова директора департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилла Пронина.

По словам Пронина, регулятор пришел к выводу, что необходимо на постоянной основе перенастроить существующее регулирование доступа российских инвесторов к иностранным инструментам и порядок работы иностранных инвесторов на финансовом рынке РФ. ЦБ исходит из того, что доступ к иностранным инструментам сохранится у квалифицированных инвесторов, отметил Пронин. Директор депаратамента добавил, что регулятор намерен скорректировать процесс доступа иностранных кастодианов в российскую инфраструктуру.

8 октября директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова заявила, что идея разрешить иностранцам инвестировать деньги, заблокированные в России на счетах типа «С», заслуживает внимания и должна быть рассмотрена с учетом всех рисков. Но принятие этого решения зависит не от Банка России, оно должно приниматься на самом высоком уровне, поскольку ограничения на инвестирование средств со счетов «С» установлены контрсанкционным указом президента № 95 от 5 марта 2022 г., подчеркнула Шишлянникова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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