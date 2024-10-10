ЦБ планирует донастройку трансграничных междепозитарных отношений

8 октября директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова заявила, что идея разрешить иностранцам инвестировать деньги, заблокированные в России на счетах типа «С», заслуживает внимания и должна быть рассмотрена с учетом всех рисков. Но принятие этого решения зависит не от Банка России, оно должно приниматься на самом высоком уровне, поскольку ограничения на инвестирование средств со счетов «С» установлены контрсанкционным указом президента № 95 от 5 марта 2022 г., подчеркнула Шишлянникова.