ЦБ высказался об идее разрешить иностранцам инвестировать со счетов «С»

Навес акций, которые принадлежат иностранцам и заблокированы на счетах «С», угрожает стабильности российского рынка акций, говорил Швецов в феврале. Несмотря на приход большого числа розничных инвесторов на отечественный рынок, в России ни за что не удастся сформировать достаточно спроса на такие бумаги для обеспечения справедливой цены на них, если одновременно и при появлении такой возможности сразу много иностранцев захотят их продать на бирже, пояснил он. Мосбирже важно, чтобы этот навес не обрушился на рынок одномоментно, сообщил председатель ее набсовета.