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ЦБ высказался об идее разрешить иностранцам инвестировать со счетов «С»

Регулятор считает ее заслуживающей внимания, но призвал учесть все риски
Артем Кульша
Максим Стулов / Ведомости

Идея разрешить иностранцам инвестировать деньги, заблокированные в России на счетах типа «С», заслуживает внимания и должна быть рассмотрена с учетом всех рисков. Об этом директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова заявила журналистам в кулуарах Уральской конференции НАУФОР. «Отечественному рынку нужна дополнительная ликвидность», – объяснила она.

Но принятие этого решения зависит не от Банка России, оно должно приниматься на самом высоком уровне, поскольку ограничения на инвестирование средств со счетов «С» установлены контрсанкционным указом президента № 95 от 5 марта 2022 г., подчеркнула Шишлянникова.

8 октября председатель набсовета Московской биржи Сергей Швецов заявил, что счета «С» «убивают наш дисконт и лишают капитализации» и назвал «тактически абсолютно верным шагом» разрешить «хотя бы» дружественным иностранцам инвестировать средства с этих счетов в российскую экономику на первичном или вторичном рынке. Такое решение могло бы быть принято уже в этом году, считает Швецов. Но пока, по его словам, Минфин не дал четкого сигнала о том, что это будет сделано.

«Ведомости» направили запрос в Минфин.

На счетах «С» заморожены в основном средства недружественных нерезидентов, а средства дружественных, если попадают туда, то «неслучайно», заметила Шишлянникова, комментируя инициативу Швецова. Объем средств нерезидентов из дружественных стран, заблокированный на счетах «С», Шишлянникова назвать отказалась.

Указом № 95 власти ввели временный порядок исполнения российскими лицами обязательств перед недружественными иностранными кредиторами – через спецсчета типа «С» либо по особому разрешению властей.

Счета «С» появились после событий февраля 2022 г. в ответ на заморозку бумаг российских инвесторов на Западе – туда власти перевели активы, которые хранились на российских счетах депо иностранных депозитариев, и заблокировали их. Часть замороженных на счетах «С» средств принадлежит российским инвесторам в связи с тем, что их бумаги учитывались в зарубежных депозитариях. Последнюю официальную оценку объема активов на счетах «С» давал ЦБ в обзоре банковского сектора за I квартал 2023 г. – она составила 700 млрд руб.

Навес акций, которые принадлежат иностранцам и заблокированы на счетах «С», угрожает стабильности российского рынка акций, говорил Швецов в феврале. Несмотря на приход большого числа розничных инвесторов на отечественный рынок, в России ни за что не удастся сформировать достаточно спроса на такие бумаги для обеспечения справедливой цены на них, если одновременно и при появлении такой возможности сразу много иностранцев захотят их продать на бирже, пояснил он. Мосбирже важно, чтобы этот навес не обрушился на рынок одномоментно, сообщил председатель ее набсовета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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