ЦБ разрешил отечественным инвесторам выводить доходы по бумагам со счетов «С»

По решению ЦБ со 2 мая с банковских и брокерских счетов «С» резидентов разрешено списывать ранее зачисленные выплаты по ценным бумагам. Для получения средств необходимо, чтобы после 1 марта 2022 г. в цепочке владения бумагами, по которым начислены выплаты, не было недружественных иностранцев либо операции с такими активами после этой даты осуществлялись с разрешения российских властей, говорится в документе. Также резидент либо его депозитарий должен предоставить в кредитную организацию, в которой открыт счет «С», документы, на основании которых может быть установлено наличие основания для перечисления средств.