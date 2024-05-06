ЦБ разрешил отечественным инвесторам выводить доходы по бумагам со счетов «С»Решение направлено на «очистку» спецсчетов от российских средств
Банк России разрешил отечественным инвесторам выводить доходы по ценным бумагам со счетов типа «С». Такие изменения в режим спецсчетов совет директоров ЦБ принял 26 апреля, 2 мая решение было опубликовано на сайте регулятора. Новая мера направлена на высвобождение средств резидентов со счетов «С», если они смогут подтвердить, что соблюдали действующие требования при совершении сделок с бумагами, по которым хотят получить доход, пояснил «Ведомостям» представитель Центробанка.
По решению ЦБ со 2 мая с банковских и брокерских счетов «С» резидентов разрешено списывать ранее зачисленные выплаты по ценным бумагам. Для получения средств необходимо, чтобы после 1 марта 2022 г. в цепочке владения бумагами, по которым начислены выплаты, не было недружественных иностранцев либо операции с такими активами после этой даты осуществлялись с разрешения российских властей, говорится в документе. Также резидент либо его депозитарий должен предоставить в кредитную организацию, в которой открыт счет «С», документы, на основании которых может быть установлено наличие основания для перечисления средств.