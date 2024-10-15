Чистая прибыль Goldman Sachs достигла $3 млрд в III квартале

Также банк заключил несколько новых соглашений на предоставление инвестиционных услуг, в частности – консультировал кондитерского гиганта Mars при покупке за $36 млрд производителя пищевой продукции Kellanova. Эта сделка стала крупнейшей в США в 2024 г. По информации Reuters, инвестиционные банковские сборы выросли на 20% до $1,87 млрд. Доходы от торговли инструментами с фиксированным доходом, валютой и товарами упали на 12%, тогда как торговля акциями выросла на 18%. Рост кредитного финансирования, которое относится к выдаче средств «рискованным» предприятиям, совершающих финансирование выкупа активов, вкупе с общей тенденцией на оживление рынка инвестиционного банкинга привели к повышению объемов прибыли банка.