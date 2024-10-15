Чистая прибыль Goldman Sachs достигла $3 млрд в III квартале
Чистая прибыль американского инвестбанка Goldman Sachs подскочила на 45% до почти $3 млрд в III квартале 2024 г. благодаря увеличению объемов торгов акциями, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные кредитора.
Чистая прибыль банка на конец III квартала превысит ранние прогнозы аналитиков в $2,5 млрд, сообщает FT. В III квартале 2023 г. прибыль составила $2,1 млрд. По информации издания, на рост чистой прибыли в годовом исчислении также повлияли прошлогодние убытки, которые понес банк из-за отката объема торговли на рыке потребительского банкинга и инвестиций в недвижимость.
Также банк заключил несколько новых соглашений на предоставление инвестиционных услуг, в частности – консультировал кондитерского гиганта Mars при покупке за $36 млрд производителя пищевой продукции Kellanova. Эта сделка стала крупнейшей в США в 2024 г. По информации Reuters, инвестиционные банковские сборы выросли на 20% до $1,87 млрд. Доходы от торговли инструментами с фиксированным доходом, валютой и товарами упали на 12%, тогда как торговля акциями выросла на 18%. Рост кредитного финансирования, которое относится к выдаче средств «рискованным» предприятиям, совершающих финансирование выкупа активов, вкупе с общей тенденцией на оживление рынка инвестиционного банкинга привели к повышению объемов прибыли банка.
Положительная динамика в виде прироста объема торгов и, как следствие, чистой прибыли обусловлена при этом «возрождением» деятельности по заключению сделок на бирже и «надеждами» Уолл-стрит в продолжающейся тенденции к возобновлению активной торговли бумагами.
Как отмечает издание, подразделение Goldman по управлению активами, которое играет ключевую роль в усилиях исполнительного директора Дэвида Соломона сделать банк менее зависимым от инвестиционного банковского дела и торговли, сообщило 14 октября об увеличении выручки примерно на 16% до $3,8 млрд. Конкурирующий инвестбанк Morgan Stanley сообщит о своих результатах 16 октября.