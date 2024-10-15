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Чистая прибыль Goldman Sachs достигла $3 млрд в III квартале

Ведомости

Чистая прибыль американского инвестбанка Goldman Sachs подскочила на 45% до почти $3 млрд в III квартале 2024 г. благодаря увеличению объемов торгов акциями, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные кредитора.

Чистая прибыль банка на конец III квартала превысит ранние прогнозы аналитиков в $2,5 млрд, сообщает FT. В III квартале 2023 г. прибыль составила $2,1 млрд. По информации издания, на рост чистой прибыли в годовом исчислении также повлияли прошлогодние убытки, которые понес банк из-за отката объема торговли на рыке потребительского банкинга и инвестиций в недвижимость.

Также банк заключил несколько новых соглашений на предоставление инвестиционных услуг, в частности – консультировал кондитерского гиганта Mars при покупке за $36 млрд производителя пищевой продукции Kellanova. Эта сделка стала крупнейшей в США в 2024 г. По информации Reuters, инвестиционные банковские сборы выросли на 20% до $1,87 млрд. Доходы от торговли инструментами с фиксированным доходом, валютой и товарами упали на 12%, тогда как торговля акциями выросла на 18%. Рост кредитного финансирования, которое относится к выдаче средств «рискованным» предприятиям, совершающих финансирование выкупа активов, вкупе с общей тенденцией на оживление рынка инвестиционного банкинга привели к повышению объемов прибыли банка.

Положительная динамика в виде прироста объема торгов и, как следствие, чистой прибыли обусловлена при этом «возрождением» деятельности по заключению сделок на бирже и «надеждами» Уолл-стрит в продолжающейся тенденции к возобновлению активной торговли бумагами.

Как отмечает издание, подразделение Goldman по управлению активами, которое играет ключевую роль в усилиях исполнительного директора Дэвида Соломона сделать банк менее зависимым от инвестиционного банковского дела и торговли, сообщило 14 октября об увеличении выручки примерно на 16% до $3,8 млрд. Конкурирующий инвестбанк Morgan Stanley сообщит о своих результатах 16 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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