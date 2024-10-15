В Госдуму внесен законопроект об уравнивании комиссий за безналичные переводы
В Госдуму внесен законопроект об уравнивании комиссий со стороны организаций, взимаемых за безналичные переводы средств различных категорий клиентов банков. Документ опубликован в думской базе.
Автором законопроекта выступил член думского комитета по налогам и бюджету Владислав Резник. Он предлагает дополнить федеральный закон «О банках и банковской деятельности». Он отметил, что в сентябре 2024 г. проанализированы тарифные планы 10 крупнейших банков, суммарная стоимость активов которых, по его данным, составляет более 75% всех активов банковской системы России.
«Проведенный анализ показывает наличие дискриминации потребителей банковских услуг, которая выражается в различном принципе определения размера комиссий за осуществление одних и тех же безналичных переводов денежных средств по банковским счетам в зависимости от категории обслуживаемых клиентов», – сообщил Резник в пояснительной записке.
Депутат предложил уравнять комиссии кредитных организаций, взимаемых за безналичные переводы со счетов юрлиц на банковские счета физлиц, с размером комиссий, взимаемых банками при проведении идентичных переводов между счетами юрлиц и ИП. Резник подчеркнул, что подобная мера позволит сократить количество «сомнительных» операций, при которых банки могут зарабатывать сверхприбыль за счет комиссий.