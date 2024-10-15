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В Госдуму внесен законопроект об уравнивании комиссий за безналичные переводы

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект об уравнивании комиссий со стороны организаций, взимаемых за безналичные переводы средств различных категорий клиентов банков. Документ опубликован в думской базе.

Автором законопроекта выступил член думского комитета по налогам и бюджету Владислав Резник. Он предлагает дополнить федеральный закон «О банках и банковской деятельности». Он отметил, что в сентябре 2024 г. проанализированы тарифные планы 10 крупнейших банков, суммарная стоимость активов которых, по его данным, составляет более 75% всех активов банковской системы России.

«Проведенный анализ показывает наличие дискриминации потребителей банковских услуг, которая выражается в различном принципе определения размера комиссий за осуществление одних и тех же безналичных переводов денежных средств по банковским счетам в зависимости от категории обслуживаемых клиентов», – сообщил Резник в пояснительной записке.

Депутат предложил уравнять комиссии кредитных организаций, взимаемых за безналичные переводы со счетов юрлиц на банковские счета физлиц, с размером комиссий, взимаемых банками при проведении идентичных переводов между счетами юрлиц и ИП. Резник подчеркнул, что подобная мера позволит сократить количество «сомнительных» операций, при которых банки могут зарабатывать сверхприбыль за счет комиссий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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