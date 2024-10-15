В Госдуму внесен законопроект об уравнивании комиссий за безналичные переводы

Автором законопроекта выступил член думского комитета по налогам и бюджету Владислав Резник. Он предлагает дополнить федеральный закон «О банках и банковской деятельности». Он отметил, что в сентябре 2024 г. проанализированы тарифные планы 10 крупнейших банков, суммарная стоимость активов которых, по его данным, составляет более 75% всех активов банковской системы России.