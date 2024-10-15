Reuters: квартальная прибыль Bank of America оказалась выше прогнозов
Прибыль одного из крупнейших банков США Bank of America в III квартале снизилась на 12%, но результаты превысили прогнозы аналитиков. Об этом сообщило агентство Reuters.
Чистая прибыль банка составила $6,9 млрд, что ниже показателя за аналогичный период 2023 г. в $7,8 млрд. Чистый процентный доход снизился на 3% по сравнению с показателем за прошлый год, составив $14 млрд.
«Мы уверены, что у нас есть хорошие возможности для роста», – отметил главный финансовый директор банка Аластер Бортвик.
Bank of America – американский банк, оказывающий широкий спектр финансовых услуг как частным, так и юридическим лицам. Входит в четверку крупнейших банков США.