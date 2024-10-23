Банки выдали почти 2 млн кредитных карт в сентябре

В годовом отношении количество выдач сократилось на 17%, общий объем одобренных лимитов сократился на 16%. В сентябре прошлого года было выдано 2,35 млн карт на 298,98 млрд руб. Средний размер лимита увеличился на 1% – со 127 000 руб. в сентябре прошлого года до 128 000 руб. в сентябре этого. «Коммерсантъ» пишет, что показатель в 1,96 млн выданных кредиток стал минимальным с февраля 2023 г., объем выдачи – минимальным с февраля 2024 г.