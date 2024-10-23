Банки выдали почти 2 млн кредитных карт в сентябре
За сентябрь банки выдали 1,96 млн кредитных карт с общим лимитом 251,36 млрд руб., сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Аналитики отмечают, что количество выдач кредитных карт снижается четвертый месяц подряд.
В годовом отношении количество выдач сократилось на 17%, общий объем одобренных лимитов сократился на 16%. В сентябре прошлого года было выдано 2,35 млн карт на 298,98 млрд руб. Средний размер лимита увеличился на 1% – со 127 000 руб. в сентябре прошлого года до 128 000 руб. в сентябре этого. «Коммерсантъ» пишет, что показатель в 1,96 млн выданных кредиток стал минимальным с февраля 2023 г., объем выдачи – минимальным с февраля 2024 г.
С начала 2024 г. россияне оформили 20,62 млн кредиток с общим лимитом 2,48 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. количество и объем выдач выросли на 3%.
В сентябре – октябре ряд крупных банков ограничили выдачу кредитных карт. РБК писал, что в Т-банке можно открыть только одну карту одной программы лояльности, в Альфа-банке – одну или две кредитные карты. Представитель ВТБ говорил «Ведомостям», что банк ввел временный запрет на получение более чем одной кредитной карты на клиента. Клиент Сбербанка может получить только одну кредитку.
13 сентября Банк России повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. Годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%.
3 сентября «Известия» со ссылкой на данные крупных бюро кредитных историй писали, что долги россиян по кредитным картам по итогам июля этого года достигли рекордного показателя в 4,8 трлн руб. Общий объем долгов физлиц увеличился на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число открытых карт выросло на 16% – до 82 млн.