ВТБ ввел временный запрет на оформление более одной кредитной карты на клиента

Другие банки тоже ограничили выдачу кредитных карт. На сайте Сбербанка указано, что клиент может получить только одну кредитку. РБК со ссылкой на другие организации сообщает, что в Т-банке можно открыть только одну карту одной программы лояльности, а в Альфа-банке – одну или две кредитные карты.