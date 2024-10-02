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ВТБ ввел временный запрет на оформление более одной кредитной карты на клиента

Ведомости

ВТБ ввел временный запрет на получение более чем одной кредитной карты на клиента, сообщил «Ведомостям» представитель банка.

«Как и другие участники рынка, с октября мы временно планируем одобрять одну кредитную карту для клиента. Временные изменения не коснутся тех клиентов, которые уже используют более одной кредитной карты», – сказали в ВТБ.

Введенную меру в банке объяснили общим ужесточением денежно-кредитной политики со стороны Банка России. Как сказали в ВТБ, банк снижает финансовую нагрузку для клиентов, чтобы не допустить их закредитованности.

Другие банки тоже ограничили выдачу кредитных карт. На сайте Сбербанка указано, что клиент может получить только одну кредитку. РБК со ссылкой на другие организации сообщает, что в Т-банке можно открыть только одну карту одной программы лояльности, а в Альфа-банке – одну или две кредитные карты.

13 сентября Банк России повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. Годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам прошедшего заседания. Инфляционное давление остается высоким, а рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, отмечает ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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