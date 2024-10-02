ВТБ ввел временный запрет на оформление более одной кредитной карты на клиента
ВТБ ввел временный запрет на получение более чем одной кредитной карты на клиента, сообщил «Ведомостям» представитель банка.
«Как и другие участники рынка, с октября мы временно планируем одобрять одну кредитную карту для клиента. Временные изменения не коснутся тех клиентов, которые уже используют более одной кредитной карты», – сказали в ВТБ.
Введенную меру в банке объяснили общим ужесточением денежно-кредитной политики со стороны Банка России. Как сказали в ВТБ, банк снижает финансовую нагрузку для клиентов, чтобы не допустить их закредитованности.
13 сентября Банк России повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. Годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам прошедшего заседания. Инфляционное давление остается высоким, а рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, отмечает ЦБ.