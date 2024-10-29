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Сбербанк поднимет средневзвешенные ставки по семейной ипотеке

Ведомости

С 30 октября Сбербанк повысит средневзвешенные ставки по семейной ипотеке со сверх лимитом денежных средств от 1% до 4%. В зависимости от субъекта РФ минимальная ставка составит от 9,4% до 10%. Об этом сообщила пресс-служба банка, пишет ТАСС.

В кредитной организации пояснили, что такое решение принято на фоне высокой ключевой ставки и в связи с ростом ставок по всем рыночным программам в банке. Сумма до утвержденного правительством РФ лимита по программе семейная ипотека оформляется по льготной ставке 6%, а сумма свыше лимита – по ставке банка.

Минимальная ставка по программе на «Домклик» для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при сумме кредита от 12,5 млн руб. составит 9,4%. Для иных регионов при сумме кредита свыше 6,5 млн руб. составит 10%.

Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле этого года, но была продлена до 2030 г. Для семей с детьми до шести лет будут действовать текущие условия и ставка 6%. Максимальный размер кредита составит 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области, до 6 млн руб. – в остальных регионах России. Первоначальный взнос должен быть минимум 20%. При рождении ребенка можно рефинансировать ранее выданный кредит.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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