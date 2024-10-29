Сбербанк поднимет средневзвешенные ставки по семейной ипотеке

Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле этого года, но была продлена до 2030 г. Для семей с детьми до шести лет будут действовать текущие условия и ставка 6%. Максимальный размер кредита составит 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области, до 6 млн руб. – в остальных регионах России. Первоначальный взнос должен быть минимум 20%. При рождении ребенка можно рефинансировать ранее выданный кредит.