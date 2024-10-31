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ЦБ планирует запуск специндекса для компаний с лучшим раскрытием информации

Ведомости

На Мосбирже в следующем году может появиться специальный индекс, в котором будут отмечены компании с лучшим раскрытием информации, заявил первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин на форуме по корпоративному управлению.

Получить такой знак отличия смогут около двух десятков публичных организаций.

«Мы хотим поощрить те публичные общества, которые соблюдают кодекс корпоративного управления и максимально полно раскрывают о себе информацию», – сообщил представитель ЦБ.

За рубежом уже есть примеры индексов компаний с самыми высокими показателями, которые служат дополнительным ориентиром для инвесторов, отметил Чистюхин.

С 2022 г. российские компании для противодействия санкциям получили право временно перестать раскрывать информацию о своей работе. В 2024 г. правительство РФ вновь обязало организации публиковать все необходимые о себе сведения.

Накануне «Ведомости» писали о предложении инвесторов к Центробанку обновить стандарты корпоративного управления. В письме Ассоциации розничных инвесторов на имя Чистюхина говорится, что действующая редакция документа принята в 2014 г., с тех пор розничных инвесторов на фондовом рынке стало в десятки раз больше, но лишь немногие публичные компании уделяют должное внимание этой категории акционеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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