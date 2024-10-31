ЦБ планирует запуск специндекса для компаний с лучшим раскрытием информации
На Мосбирже в следующем году может появиться специальный индекс, в котором будут отмечены компании с лучшим раскрытием информации, заявил первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин на форуме по корпоративному управлению.
Получить такой знак отличия смогут около двух десятков публичных организаций.
«Мы хотим поощрить те публичные общества, которые соблюдают кодекс корпоративного управления и максимально полно раскрывают о себе информацию», – сообщил представитель ЦБ.
За рубежом уже есть примеры индексов компаний с самыми высокими показателями, которые служат дополнительным ориентиром для инвесторов, отметил Чистюхин.
С 2022 г. российские компании для противодействия санкциям получили право временно перестать раскрывать информацию о своей работе. В 2024 г. правительство РФ вновь обязало организации публиковать все необходимые о себе сведения.
Накануне «Ведомости» писали о предложении инвесторов к Центробанку обновить стандарты корпоративного управления. В письме Ассоциации розничных инвесторов на имя Чистюхина говорится, что действующая редакция документа принята в 2014 г., с тех пор розничных инвесторов на фондовом рынке стало в десятки раз больше, но лишь немногие публичные компании уделяют должное внимание этой категории акционеров.