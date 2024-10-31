ЦБ планирует запуск специндекса для компаний с лучшим раскрытием информации

Накануне «Ведомости» писали о предложении инвесторов к Центробанку обновить стандарты корпоративного управления. В письме Ассоциации розничных инвесторов на имя Чистюхина говорится, что действующая редакция документа принята в 2014 г., с тех пор розничных инвесторов на фондовом рынке стало в десятки раз больше, но лишь немногие публичные компании уделяют должное внимание этой категории акционеров.