Инвесторы предложили ЦБ обновить стандарты корпоративного управления

На момент публикации 10 лет назад кодекс опережал свое время, но произошедшие изменения в законодательстве, экономике и корпоративных практиках уже требуют его обновления, соглашается представитель ЦБ. В 2024 г. регулятор обратился к рынку с просьбой подготовить предложения по доработке документа и уже получил большое количество инициатив от эмитентов, ассоциаций и профессиональных объединений. По итогам их анализа ЦБ представит свод предложений для широкого обсуждения, рассказал его представитель.