Инвесторы предложили ЦБ обновить стандарты корпоративного управления

Инвесторы предложили ЦБ обновить стандарты корпоративного управленияНа фондовом рынке уже 43 млн физлиц, и их правам нужно больше внимания
Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) направила в Банк России предложения по обновлению кодекса корпоративного управления (ККУ). Действующая редакция документа принята в 2014 г., и с тех пор розничных инвесторов на фондовом рынке стало в десятки раз больше, но лишь немногие публичные компании уделяют должное внимание этой категории акционеров, говорится в письме АРИ на имя первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина (есть у «Ведомостей»).
На момент публикации 10 лет назад кодекс опережал свое время, но произошедшие изменения в законодательстве, экономике и корпоративных практиках уже требуют его обновления, соглашается представитель ЦБ. В 2024 г. регулятор обратился к рынку с просьбой подготовить предложения по доработке документа и уже получил большое количество инициатив от эмитентов, ассоциаций и профессиональных объединений. По итогам их анализа ЦБ представит свод предложений для широкого обсуждения, рассказал его представитель.