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Инвесторы предложили ЦБ обновить стандарты корпоративного управления

На фондовом рынке уже 43 млн физлиц, и их правам нужно больше внимания
Софья Ермакова
Евгений Разумный / Ведомости

Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) направила в Банк России предложения по обновлению кодекса корпоративного управления (ККУ). Действующая редакция документа принята в 2014 г., и с тех пор розничных инвесторов на фондовом рынке стало в десятки раз больше, но лишь немногие публичные компании уделяют должное внимание этой категории акционеров, говорится в письме АРИ на имя первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина (есть у «Ведомостей»). 

На момент публикации 10 лет назад кодекс опережал свое время, но произошедшие изменения в законодательстве, экономике и корпоративных практиках уже требуют его обновления, соглашается представитель ЦБ. В 2024 г. регулятор обратился к рынку с просьбой подготовить предложения по доработке документа и уже получил большое количество инициатив от эмитентов, ассоциаций и профессиональных объединений. По итогам их анализа ЦБ представит свод предложений для широкого обсуждения, рассказал его представитель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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