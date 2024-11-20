АСВ: вкладчики «Банка БКФ» начнут получать страховку с 20 ноября
Клиенты ООО «Банк корпоративного финансирования» (БКФ), у которого ЦБ РФ отозвал лицензию, начнут получать страховые выплаты с 20 ноября. Об этом сообщает госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
Чтобы получить страховку, нужно оформить заявление на сайте АСВ или портале «Госуслуги». Средства будут перечислены по указанным в заявлении реквизитам счета или номеру карты «Мир».
Размер страховой ответственности АСВ составляет 2,6 млрд руб. Возмещение в пределах 1,4 млн руб. смогут получить более 99% клиентов банка, или 11 900 вкладчиков. Для возмещения больших сумм нужно подать требование кредитора. АСВ будет выплачивать средства таким клиентам в период ликвидации банка.
Центробанк отозвал лицензию у БКФ 15 ноября. По данным Центробанка, кредитная организация нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. В связи с этим ЦБ РФ в течение года дважды вводил для БКФ ограничения на привлечение средств вкладчиков. Банк также нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, банк был вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, направленных на вывод средств за рубеж. На протяжении длительного времени деятельность банка характеризовалась низким качеством активов, неэффективной бизнес-моделью и хронической убыточностью, что приводило к сокращению масштабов деятельности и уменьшению капитала.