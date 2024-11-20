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АСВ: вкладчики «Банка БКФ» начнут получать страховку с 20 ноября

Ведомости

Клиенты ООО «Банк корпоративного финансирования» (БКФ), у которого ЦБ РФ отозвал лицензию, начнут получать страховые выплаты с 20 ноября. Об этом сообщает госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Чтобы получить страховку, нужно оформить заявление на сайте АСВ или портале «Госуслуги». Средства будут перечислены по указанным в заявлении реквизитам счета или номеру карты «Мир».

Размер страховой ответственности АСВ составляет 2,6 млрд руб. Возмещение в пределах 1,4 млн руб. смогут получить более 99% клиентов банка, или 11 900 вкладчиков. Для возмещения больших сумм нужно подать требование кредитора. АСВ будет выплачивать средства таким клиентам в период ликвидации банка.

Центробанк отозвал лицензию у БКФ 15 ноября. По данным Центробанка, кредитная организация нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. В связи с этим ЦБ РФ в течение года дважды вводил для БКФ ограничения на привлечение средств вкладчиков. Банк также нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, банк был вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, направленных на вывод средств за рубеж. На протяжении длительного времени деятельность банка характеризовалась низким качеством активов, неэффективной бизнес-моделью и хронической убыточностью, что приводило к сокращению масштабов деятельности и уменьшению капитала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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