СФ одобрил закон о праве ЦБ ограничивать рискованные ипотечные и автокредиты

Как отмечается в сообщении Банка России, к рискованным ипотечным кредитам предполагается отнести выдачи заемщикам, которые более половины своих доходов тратят на обслуживание долга и имеют низкий первоначальный взнос. Также планируется ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет, поскольку на таком длительном горизонте заемщик может столкнуться со сложностями, которые банки не в состоянии оценить в момент выдачи кредита. 12 ноября регулятор уже раскрывал основные принципы работы лимитов. Тогда же он сообщил, что ипотечные лимиты планируется ввести с 1 июля 2025 г. Реализация МПЛ планируется в два этапа: с июля – для кредитов на квартиры в новостройках и готовых домах, с 1 января 2026 г. – для кредитов на строительство жилого дома и иных кредитов под залог недвижимости.