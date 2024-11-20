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СФ одобрил закон о праве ЦБ ограничивать рискованные ипотечные и автокредиты

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон о праве Центробанка ограничивать банкам выдачу рискованных ипотечных и автокредитов, говорится в сообщении регулятора. Банк сможет устанавливать ограничения с апреля 2025 г.

Макропруденциальные лимиты (МПЛ) для микрофинансовых организаций позволят сдерживать рост закредитованности граждан и предотвращать накопление рисков банками и МФО. Как напоминает регулятор, этот инструмент с 2023 г. применяется в необеспеченном потребительском кредитовании, в результате чего доля рискованных выдач в этом сегменте существенно сократилась.

Как отмечается в сообщении Банка России, к рискованным ипотечным кредитам предполагается отнести выдачи заемщикам, которые более половины своих доходов тратят на обслуживание долга и имеют низкий первоначальный взнос. Также планируется ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет, поскольку на таком длительном горизонте заемщик может столкнуться со сложностями, которые банки не в состоянии оценить в момент выдачи кредита. 12 ноября регулятор уже раскрывал основные принципы работы лимитов. Тогда же он сообщил, что ипотечные лимиты планируется ввести с 1 июля 2025 г. Реализация МПЛ планируется в два этапа: с июля – для кредитов на квартиры в новостройках и готовых домах, с 1 января 2026 г. – для кредитов на строительство жилого дома и иных кредитов под залог недвижимости.

Дополнительно регулятор указывал ранее, что МПЛ могут быть ужесточены, если рост ипотеки будет приводить к повышению долговой нагрузки у уже закредитованных граждан либо в случае увеличения разрыва цен на первичном и вторичном рынках жилья. Но при уменьшении разрыва цен МПЛ по первоначальному взносу могут быть смягчены.

Также для борьбы с возрастающей долговой нагрузкой в сегменте автокредитования ЦБ с 1 ноября повысил надбавки на капитал по нецелевым потребительским кредитам под залог транспортных средств для граждан с ПДН выше 50%. Но для ограничения регулятивного арбитража регулятор будет наделен аналогичными полномочиями по введению МПЛ в автокредитовании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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