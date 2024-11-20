СФ одобрил закон о праве ЦБ ограничивать рискованные ипотечные и автокредиты
Совет Федерации одобрил закон о праве Центробанка ограничивать банкам выдачу рискованных ипотечных и автокредитов, говорится в сообщении регулятора. Банк сможет устанавливать ограничения с апреля 2025 г.
Макропруденциальные лимиты (МПЛ) для микрофинансовых организаций позволят сдерживать рост закредитованности граждан и предотвращать накопление рисков банками и МФО. Как напоминает регулятор, этот инструмент с 2023 г. применяется в необеспеченном потребительском кредитовании, в результате чего доля рискованных выдач в этом сегменте существенно сократилась.
Как отмечается в сообщении Банка России, к рискованным ипотечным кредитам предполагается отнести выдачи заемщикам, которые более половины своих доходов тратят на обслуживание долга и имеют низкий первоначальный взнос. Также планируется ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет, поскольку на таком длительном горизонте заемщик может столкнуться со сложностями, которые банки не в состоянии оценить в момент выдачи кредита. 12 ноября регулятор уже раскрывал основные принципы работы лимитов. Тогда же он сообщил, что ипотечные лимиты планируется ввести с 1 июля 2025 г. Реализация МПЛ планируется в два этапа: с июля – для кредитов на квартиры в новостройках и готовых домах, с 1 января 2026 г. – для кредитов на строительство жилого дома и иных кредитов под залог недвижимости.
Дополнительно регулятор указывал ранее, что МПЛ могут быть ужесточены, если рост ипотеки будет приводить к повышению долговой нагрузки у уже закредитованных граждан либо в случае увеличения разрыва цен на первичном и вторичном рынках жилья. Но при уменьшении разрыва цен МПЛ по первоначальному взносу могут быть смягчены.
Также для борьбы с возрастающей долговой нагрузкой в сегменте автокредитования ЦБ с 1 ноября повысил надбавки на капитал по нецелевым потребительским кредитам под залог транспортных средств для граждан с ПДН выше 50%. Но для ограничения регулятивного арбитража регулятор будет наделен аналогичными полномочиями по введению МПЛ в автокредитовании.