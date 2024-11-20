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Минфин разместил ОФЗ на 26,03 млрд рублей

Ведомости

Министерство финансов разместило ОФЗ-ПД выпуска № 26247RMFS на 26,025 млрд руб., сообщается на сайте ведомства. В качестве даты погашения указано 11 мая 2039 г.

Объем спроса на аукционе достиг 50,204 млрд руб., объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске. Выручка от размещения составила 21,525 млрд руб.

Средневзвешенная цена выпуска составила 76,33% от номинала, средневзвешенная доходность – 17,31% годовых. Цена отсечения – 76,25% от номинала.

Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона, уточнили в Минфине. «Дополнительное размещение после аукциона осуществлено по средневзвешенной цене аукциона», – говорится в сообщении ведомства.

В России государственные облигации используются как инструмент управления госдолгом и финансирования различных государственных программ, писали «Ведомости». Министерство финансов для покрытия дефицита федерального бюджета и погашения долговых обязательств выпускает облигации федерального займа (ОФЗ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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