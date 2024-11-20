Минфин разместил ОФЗ на 26,03 млрд рублей
Министерство финансов разместило ОФЗ-ПД выпуска № 26247RMFS на 26,025 млрд руб., сообщается на сайте ведомства. В качестве даты погашения указано 11 мая 2039 г.
Объем спроса на аукционе достиг 50,204 млрд руб., объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске. Выручка от размещения составила 21,525 млрд руб.
Средневзвешенная цена выпуска составила 76,33% от номинала, средневзвешенная доходность – 17,31% годовых. Цена отсечения – 76,25% от номинала.
Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона, уточнили в Минфине. «Дополнительное размещение после аукциона осуществлено по средневзвешенной цене аукциона», – говорится в сообщении ведомства.
В России государственные облигации используются как инструмент управления госдолгом и финансирования различных государственных программ, писали «Ведомости». Министерство финансов для покрытия дефицита федерального бюджета и погашения долговых обязательств выпускает облигации федерального займа (ОФЗ).