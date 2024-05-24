Что такое государственные облигации

По мнению Голубовского, государственные облигации надежнее любых из существующих долговых инструментов. Поэтому риски их ликвидности (невостребованности на вторичном рынке) минимальны и могут быть связаны только с тем, что государство по какой-то экстраординарной причине не сможет исполнить свои обязательства или как-либо ограничит их исполнение. Например, прибегнет к каким-то формам принудительной реструктуризации долга, что фактически является формой дефолта. «В ситуации, когда Центробанк работает во взаимодействии с Минфином, дефолт по государственному долгу исключен, так как он всегда может быть выкуплен Центробанком и потом списан», – отмечает он. Поэтому для гособлигаций также нет никакого кредитного риска, а есть лишь риск изменения макроэкономических условий и денежной политики, которая, по мнению Голубовского, сейчас достаточно предсказуема. Если инфляция становится слишком высокой, долгосрочный долг будет падать. Если ситуация с инфляцией улучшается, долгосрочный долг будет расти.