Что такое государственные облигации

Что такое государственные облигацииОсновные виды гособлигаций и как на них заработать
Государственные облигации – это долговые ценные бумаги, которые выпускает правительство страны для привлечения денежных средств. То есть государство берет деньги в долг у инвесторов и на определенных условиях обязуется вернуть им основную сумму долга вместе с процентами. Точно так же, как и любые другие облигации, государственные могут быть валютными или рублевыми.
В России государственные облигации используются как инструмент управления госдолгом и финансирования различных государственных программ. Министерство финансов России для покрытия дефицита федерального бюджета и погашения долговых обязательств выпускает облигации федерального займа (ОФЗ). Долговые обязательства РФ полностью и без условий обеспечиваются всем находящимся в ее собственности имуществом. В апреле 2024 г. внутренний долг государства по итогам года составил 20,81 трлн руб.
Если на рынке формируется избыточная ликвидность (скапливается слишком большое количество денег) Банк России также проводит аукционы на размещение собственных купонных облигаций (ОБР) для управления денежно-кредитной политикой.
ОБР выпускаются на сроки 3, 6 или 12 месяцев. Их номинальная стоимость составляет 1000 руб. Владеть ими могут только отечественные банки. Погашение ОБР осуществляется по номиналу, купонный период равен трем месяцам. Доход ОБР начисляется за каждый день купонного периода по ключевой ставке Центробанка, действующей в этот день.
ОФЗ и ОБР играют важную роль на финансовом рынке, обеспечивая ликвидность и доступ к финансированию для правительства и банковских учреждений.
История появления гособлигаций
Первые государственные облигации, которые пошли в массы, были выпущены в эпоху Возрождения, в 1171 г. в Венеции. Выплаты по ним проводились два раза в год, номинальная ставка составляла 5% годовых. Деньги выплачивались из собранных налогов и акцизных сборов, например на соль.
В России первые облигации государственного займа появились в 1769 г. при правлении императрицы Елизаветы Петровны. Они были выпущены на 500 000 голландских гульденов и использовались для привлечения средств на военные нужды и другие государственные проекты. В 1810 г. на общую сумму в 100 млн руб. были впервые выпущены российские облигации внутреннего займа. Они были напечатаны номиналами 1000 ассигнационных рублей и выше, их доходность составляла 6% годовых, а срок обращения – 7 лет. Постепенно этот инструмент стал широко использоваться для финансирования государственных расходов и покрытия бюджетного дефицита.
В современной истории нашей страны первые облигации федерального займа были выпущены в 1995 г. С 1999 г. ОФЗ стали значимым финансовым инструментом привлечения средств в федеральный бюджет.
Как получать прибыль от государственных облигаций
Облигации федерального займа выпускает Минфин. Они бывают пяти типов.
ОФЗ-ПД – предоставляют инвесторам фиксированный купонный доход (купон или купонный доход – денежная выплата держателям облигаций от эмитента), выплачиваемый через равные промежутки времени.
ОФЗ-ПК – их купонный доход изменяется в зависимости от ставки, по которой крупные российские банки выдают друг другу кредиты на условиях overnight, т. е. «на ночь» (этот показатель называется RUONIA, Rouble Overnight Index Average).
ОФЗ-АД – с амортизацией долга. Они предусматривают постепенное (по частям) погашение номинальной стоимости долга в течение срока действия облигации, что снижает риск для инвесторов.
Облигации с индексируемым номиналом ОФЗ-ИН – защищают инвесторов от инфляционных рисков, так как номинал облигации индексируется в зависимости от уровня инфляции.
А также облигации федерального займа для населения ОФЗ-н – выпускаются специально для физических лиц с целью предоставления более доступного и простого инструмента для сбережений и инвестиций. Их выпускает государство или субъекты РФ. Эмитенты продают их через уполномоченные банки.
Все эти облигации различаются по срокам обращения, что позволяет инвесторам выбрать наиболее подходящий инструмент в зависимости от их инвестиционных целей и горизонта планирования.
По словам аналитика компании «Золотой монетный дом», эксперта по финансовым рынкам Дмитрия Голубовского, тип облигаций для инвестирования можно выбрать в зависимости от текущих макроэкономических условий, монетарной политики и ожиданий рынка. В условиях, когда неясно, как будет развиваться ситуация на рынке, это могут быть облигации с плавающим купоном. «Купон пересматривается с некоторым временным лагом, поэтому, если ставки росли квартал назад, это отразится на нем», – отмечает он.
Если пик ужесточения денежной политики достигнут и впереди ожидается снижение ставки, можно выходить из облигаций с плавающим купоном и покупать обычные долгосрочные облигации. Для тонкого управления портфелем ценных бумаг нужно смотреть на кривую доходности и оценивать недооцененные выпуски, иногда возникающие на рынке из-за недостатка ликвидности. Инвестирование в них может быть выгодным, считает Голубовский.
Основные риски
Несмотря на то что государственные облигации считаются одним из самых надежных инструментов инвестирования, их доходность может варьироваться, а работа с ними сопряжена с определенными рисками. Самый маловероятный – кредитный риск. Он связан с тем, что эмитент не сможет выполнить свои обязательства по выплате процентов и основной суммы долга. Более вероятны – инфляционный и процентный риски. Высокая инфляция может снизить реальную доходность облигаций. А если ключевая ставка вырастет, это может привести к снижению стоимости уже выпущенных облигаций с фиксированной ставкой.
По мнению Голубовского, государственные облигации надежнее любых из существующих долговых инструментов. Поэтому риски их ликвидности (невостребованности на вторичном рынке) минимальны и могут быть связаны только с тем, что государство по какой-то экстраординарной причине не сможет исполнить свои обязательства или как-либо ограничит их исполнение. Например, прибегнет к каким-то формам принудительной реструктуризации долга, что фактически является формой дефолта. «В ситуации, когда Центробанк работает во взаимодействии с Минфином, дефолт по государственному долгу исключен, так как он всегда может быть выкуплен Центробанком и потом списан», – отмечает он. Поэтому для гособлигаций также нет никакого кредитного риска, а есть лишь риск изменения макроэкономических условий и денежной политики, которая, по мнению Голубовского, сейчас достаточно предсказуема. Если инфляция становится слишком высокой, долгосрочный долг будет падать. Если ситуация с инфляцией улучшается, долгосрочный долг будет расти.
Риски, связанные с процентной политикой и инфляцией, могут стать причиной формальной просадки стоимости портфеля во время владения облигациями. Индексируемые облигации демонстрируют меньшую глубину просадки стоимости в условиях роста инфляции по сравнению с обычными облигациями. В то же время рост ставки в моменте может привести к падению цены длинных облигаций. Однако по мере приближения срока погашения облигации восстанавливаются в цене. «Единственная неприятность для инвестора здесь может быть в том, что за время, пока в этих ценных бумагах заморожены его капиталы, он может пропустить какие-то другие интересные возможности для инвестирования», – заключает эксперт.