ВТБ прогнозирует сокращение рынка ипотеки на 20% в 2025 году

В 2025 г. на рынок жилищного кредитования продолжит оказывать влияние крайне высокая стоимость заимствований. Учитывая сигналы Банка России, с высокой вероятностью ситуация сохранится и в следующем году. Также отмечается, что структура сделок изменится. Для россиян наличие собственного жилья будет оставаться важным в различных обстоятельствах, в то время как цены на аренду продолжат расти. Поэтому некоторые клиенты предпочтут обращаться к рыночным программам, рассчитывая на возможность рефинансирования в будущем. Ожидается, что доля рыночной ипотеки может достичь 40% от общего объема выдач. При этом около 50-55% займет «семейная» программа, но объем продаж сократится из-за изменения условий после 1 июля 2024 г.