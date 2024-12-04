ВТБ прогнозирует сокращение рынка ипотеки на 20% в 2025 году
В 2025 г. продолжится тенденция на снижение спроса на ипотеку – итоговые выдачи составят примерно 4 трлн руб., а сокращение рынка составит как минимум 20% к текущему году. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков в ходе 15-го инвестиционного форума «Россия зовет!».
По словам Горшкова, в следующем году рынок ипотеки не «дотянет» даже до пандемийного 2020 г., когда объем выдач составил 4,4 трлн руб.
«Пока ставки будут оставаться на таком высоком уровне, россияне будут либо откладывать сделки с недвижимостью, либо покупать жилье за наличные. Ипотеку будут брать только в крайних случаях и, в основном, на небольшие суммы, чтобы как можно скорее погасить долг», – прокомментировал представитель ВТБ.
Горшков также добавил, что спрос снизится и на господдержку, несмотря на более доступные условия в связи с достаточно существенным изменением условий «семейной» и IT-программ. Банки обратят свое внимание не на расширение базы новых заемщиков, а на поддержке тех, кто уже платит по кредитам с такими высокими ставками, считает эксперт.
По результатам 2024 г. ВТБ ожидает выдачи ипотеки в России на уровне 5 трлн руб., что на 35% ниже год к году. Наибольшая доля продаж придется на «семейную» ипотеку, которая составит более 40% от общего объема выдач. Несмотря на высокие процентные ставки, доля продуктов на рынке останется довольно значительной – около трети. Наименьшие показатели продаж ожидаются для IT-ипотеки, которая в этом году испытала самые значительные изменения (примерно 219 млрд). Подчеркивается, что ВТБ продолжает предоставлять ипотечные кредиты с государственной поддержкой, считая важной социальную помощь населению.
На фоне увеличения процентных ставок по кредитам россияне вновь заинтересовались неипотечными сделками. По данным ВТБ, к концу 2024 г. в стране будет заключено примерно 1,8 млн таких соглашений, что приведет к росту их доли в сфере недвижимости до 60%.
В 2025 г. на рынок жилищного кредитования продолжит оказывать влияние крайне высокая стоимость заимствований. Учитывая сигналы Банка России, с высокой вероятностью ситуация сохранится и в следующем году. Также отмечается, что структура сделок изменится. Для россиян наличие собственного жилья будет оставаться важным в различных обстоятельствах, в то время как цены на аренду продолжат расти. Поэтому некоторые клиенты предпочтут обращаться к рыночным программам, рассчитывая на возможность рефинансирования в будущем. Ожидается, что доля рыночной ипотеки может достичь 40% от общего объема выдач. При этом около 50-55% займет «семейная» программа, но объем продаж сократится из-за изменения условий после 1 июля 2024 г.
3 декабря «Ведомости» писали, что россияне активно используют материнский капитал при оформлении семейной ипотеки, особенно после ее обновления в июле. В крупных банках на такие кредиты приходится до 40% выдач по госпрограмме, следует из данных Сбербанка, ВТБ, банка «Дом.РФ», «Абсолют банка» и Промсвязьбанка. По словам директора дивизиона «Домклик» Алексея Лейпи, в 2024 г. в Сбербанке 40–41% из 172 000 выданных кредитов по семейной ипотеке заемщики оформляли с использованием материнского капитала. ВТБ за 11 месяцев выдал 73 800 кредитов по семейной ипотеке на сумму более 436 млрд руб. – примерно в трети сделок клиенты использовали средства материнского капитала, рассказал представитель банка.