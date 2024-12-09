В Госдуме предложили ввести период блокировки средств от продажи недвижимости
Заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева («Единая Россия») в соответствующем письме на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной предложила ввести в России семидневную блокировку средств от продажи недвижимости, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо.
По словам депутата, период блокировки нужен для проверки действительности сделки с недвижимостью. За последние два года мошенники стали активно применять на рынке недвижимости схему обмана, которая получила свое название «продавец под влиянием», отмечает депутат, добавляя, что преступники по телефону убеждают владельца недвижимости якобы поучаствовать в какой-то операции, чтобы помочь ФСБ или другим силовым органам. Для этого гражданину предлагают продать принадлежащую ему жилплощадь, а деньги после этого перевести этим якобы силовикам. Злоумышленники утверждают, что вся продажа делается формально и после сделки право собственности якобы будет восстановлено.
22 ноября сообщалось, что за III квартал 2024 г. цены на вторичном рынке жилья за вычетом инфляции снизились на 0,8%. При этом цены на новостройки повысились на 0,4% за III квартал, а за год – на 7%, за вычетом инфляции – только на 1-2%, заявлял замглавы Минстроя Никита Стасишин.
В июле Центробанк заявлял об ожидаемом снижении темпов роста цен на жилье. При этом отмечал, что трудно сказать, какой будет динамика цен на жилье на рынке недвижимости, особенно в «региональном разрезе».