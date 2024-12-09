В Госдуме предложили ввести период блокировки средств от продажи недвижимости

По словам депутата, период блокировки нужен для проверки действительности сделки с недвижимостью. За последние два года мошенники стали активно применять на рынке недвижимости схему обмана, которая получила свое название «продавец под влиянием», отмечает депутат, добавляя, что преступники по телефону убеждают владельца недвижимости якобы поучаствовать в какой-то операции, чтобы помочь ФСБ или другим силовым органам. Для этого гражданину предлагают продать принадлежащую ему жилплощадь, а деньги после этого перевести этим якобы силовикам. Злоумышленники утверждают, что вся продажа делается формально и после сделки право собственности якобы будет восстановлено.