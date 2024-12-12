Банки сократили срок кредита наличными и увеличили период ипотеки

Средний срок потребительского кредита в России снизился до 26 месяцев в ноябре, что стало минимальным показателем с весны 2022 г. (25 месяцев). На протяжении четырех месяцев подряд снижается срок кредитов наличными – с 72 месяцев в июле до 35 месяцев в октябре. Срок автокредита снизился со 100 месяцев в августе (немногим более восьми лет) до 67 месяцев в ноябре (примерно пять с половиной лет).