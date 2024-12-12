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Банки сократили срок кредита наличными и увеличили период ипотеки

Ведомости

Из-за роста ставок банки прекратили практику «удлинения» сроков кредитов для снижения платежей заемщиков. При этом средний срок ипотеки вырос на 5,8 года в связи с десятками «экстраординарных» займов. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные «Скоринг бюро».

Средний срок потребительского кредита в России снизился до 26 месяцев в ноябре, что стало минимальным показателем с весны 2022 г. (25 месяцев). На протяжении четырех месяцев подряд снижается срок кредитов наличными – с 72 месяцев в июле до 35 месяцев в октябре. Срок автокредита снизился со 100 месяцев в августе (немногим более восьми лет) до 67 месяцев в ноябре (примерно пять с половиной лет).

Что касается ипотеки, то в ноябре срок займа составил рекордные 330 месяцев (27,5 г.), увеличившись на 70 месяцев (пять лет и десять месяцев) за месяц. Такой показатель не фиксировался как минимум с 2020 г.

По словам гендиректора «Скоринг бюро» Олега Лагуткина, рост сроков ипотеки во многом объясняется изменением структуры выдач жилищных кредитов в ноябре. Эксперт рассказал, что многие игроки покинули рынок ипотечного кредитования или резко снизили объемы массового кредитования жилья. «Вес» каждого кредита в статистике стал более значимым. «Подобный рост среднего срока объясняется крайне высокими сроками кредитования буквально по нескольким десяткам ипотечных договоров», – сказал он, добавив, что если убрать из расчета такие «экстраординарные договоры», то средняя продолжительность ипотеки составит 241 месяц (чуть больше 20 лет).

Насчет сегмента необеспеченного кредитования Лагуткин отметил, что банкам сейчас «крайне затруднительно прогнозировать потребительское поведение на длительные сроки». Ограничение горизонта кредитования применяется для снижения возможных потерь и защиты средств вкладчиков.

12 декабря «Ведомости» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) писали, что в октябре уровень просрочки до 90 дней в общем объеме действующих кредитов снизился до 1,35% с 1,58% в сентябре. Общая сумма просроченных платежей за месяц сократилась почти на 14% до 555,99 млрд с 646,45 млрд руб. в сентябре. На конец сентября весь портфель действующих ссуд составил 40,81 трлн руб., на конец октября – 41,21 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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