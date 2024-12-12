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Лидером в голосовании за символ на банкноте в 1000 рублей стал «Метеор»

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Банк России объявил лидеров в голосовании за символ на купюре в 1000 руб. Среди них первым банк назвал теплоход «Метеор», следует из поста на официальном сайте Центробанка.

Граждане России также проголосовали за Дворец земледельцев, Саратовский автомобильный мост через Волгу, памятник Салавату Юлаеву, главный корпус Казанского федерального университета, Жигулевская ГЭС и другие.

Как заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, следующим этапом художники Банка и Гознака создадут композиции из наиболее популярных среди жителей России символов. Количество и размер символов определят художники.

После этого совет директоров банка выберет финальный вариант из представленных эскизов, пояснила Набиуллина.

Всего в голосовании приняли участие 700 000 человек. «Лицевая сторона банкноты с видами Нижнего Новгорода была представлена в прошлом году и останется прежней», – добавили в банке.

9 декабря Банк России у себя в Telegram-канале опубликовал интервью зампреда ЦБ Сергея Белова – об исправлениях тысячерублевой банкноты, актуальности купюры в 10 000 руб. и предпосылках для деноминации. По его словам, символы на денежной единице должен найти отклик у всех граждан страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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