Лидером в голосовании за символ на банкноте в 1000 рублей стал «Метеор»

9 декабря Банк России у себя в Telegram-канале опубликовал интервью зампреда ЦБ Сергея Белова – об исправлениях тысячерублевой банкноты, актуальности купюры в 10 000 руб. и предпосылках для деноминации. По его словам, символы на денежной единице должен найти отклик у всех граждан страны.