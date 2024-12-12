Лидером в голосовании за символ на банкноте в 1000 рублей стал «Метеор»
Банк России объявил лидеров в голосовании за символ на купюре в 1000 руб. Среди них первым банк назвал теплоход «Метеор», следует из поста на официальном сайте Центробанка.
Граждане России также проголосовали за Дворец земледельцев, Саратовский автомобильный мост через Волгу, памятник Салавату Юлаеву, главный корпус Казанского федерального университета, Жигулевская ГЭС и другие.
Как заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, следующим этапом художники Банка и Гознака создадут композиции из наиболее популярных среди жителей России символов. Количество и размер символов определят художники.
После этого совет директоров банка выберет финальный вариант из представленных эскизов, пояснила Набиуллина.
Всего в голосовании приняли участие 700 000 человек. «Лицевая сторона банкноты с видами Нижнего Новгорода была представлена в прошлом году и останется прежней», – добавили в банке.
9 декабря Банк России у себя в Telegram-канале опубликовал интервью зампреда ЦБ Сергея Белова – об исправлениях тысячерублевой банкноты, актуальности купюры в 10 000 руб. и предпосылках для деноминации. По его словам, символы на денежной единице должен найти отклик у всех граждан страны.