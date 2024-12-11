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За дизайн новой банкноты в 1000 рублей проголосовали 400 000 россиян

Ведомости

Уже около 400 000 россиян проголосовали за дизайн новой тысячерублевой банкноты, об этом рассказали в пресс-службе Банка России агентству «РИА Новости».

Глава регулятора Эльвира Набиуллина также приняла участие в голосовании, сделав выбор онлайн. Период, в течение которого можно отдать свой голос, ограничен: с 29 ноября по 12 декабря.

В ЦБ отметили, что в настоящее время сложно сказать, сколько символов войдут в новую купюру, но они точно будут отличаться от старого формата 1997 г. При этом в новом дизайне, как и всегда, предусмотрены достопримечательности городов.

Выпуск тысячерублевой купюры в новом дизайне запланирован на конец следующего года. Итоговый вариант утвердит совет директоров Центробанка после завершения голосования. В октябре 2023 г. ЦБ ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 руб. РПЦ выступило с критикой в ответ на эти действия. Вопросы возникли к новой 1000 руб., поскольку на изображенной на ней церкви отсутствовал крест. 18 октября регулятор объявил об остановке ее выхода.

9 декабря Банк России у себя в Telegram-канале опубликовал интервью Зампреда ЦБ Сергея Белова – об исправлениях тысячерублевой банкноты, актуальности купюры в 10 000 руб. и предпосылках для деноминации. По его словам, символы на денежной единице должен найти отклик у всех граждан страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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