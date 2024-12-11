За дизайн новой банкноты в 1000 рублей проголосовали 400 000 россиян
Уже около 400 000 россиян проголосовали за дизайн новой тысячерублевой банкноты, об этом рассказали в пресс-службе Банка России агентству «РИА Новости».
Глава регулятора Эльвира Набиуллина также приняла участие в голосовании, сделав выбор онлайн. Период, в течение которого можно отдать свой голос, ограничен: с 29 ноября по 12 декабря.
В ЦБ отметили, что в настоящее время сложно сказать, сколько символов войдут в новую купюру, но они точно будут отличаться от старого формата 1997 г. При этом в новом дизайне, как и всегда, предусмотрены достопримечательности городов.
Выпуск тысячерублевой купюры в новом дизайне запланирован на конец следующего года. Итоговый вариант утвердит совет директоров Центробанка после завершения голосования. В октябре 2023 г. ЦБ ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 руб. РПЦ выступило с критикой в ответ на эти действия. Вопросы возникли к новой 1000 руб., поскольку на изображенной на ней церкви отсутствовал крест. 18 октября регулятор объявил об остановке ее выхода.
9 декабря Банк России у себя в Telegram-канале опубликовал интервью Зампреда ЦБ Сергея Белова – об исправлениях тысячерублевой банкноты, актуальности купюры в 10 000 руб. и предпосылках для деноминации. По его словам, символы на денежной единице должен найти отклик у всех граждан страны.