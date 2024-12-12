Группа «Финам» ведет переговоры по покупке брокера в Казахстане
Финансовая группа «Финам» обсуждает покупку брокерской компании в Казахстане, сообщил президент – председатель правления «Финама» Владислав Кочетков, передает корреспондент «Ведомостей».
«Мы возобновили процесс выхода на рынок Казахстана. Недавно эту страну посетили, провели ряд переговоров. Поняли, что нам это интересно. Поэтому возобновляем переговоры по покупке иностранного брокера», – сказал он.
Кочетков допустил, что создание брокера – «кейс возможный», но «Финам» «скорее всего, будет покупать» казахстанского брокера. По его заявлению, сделка может быть анонсирована уже в I квартале 2025 г.
19 декабря 2023 г. Кочетков сообщил, что группа начала работу по созданию криптоброкера в Белоруссии. Предполагалось, что бренд «Финама» и определенные технологии будет использовать по лицензии независимая компания. Кочетков заявлял, что новый криптоброкер позволит российским инвесторам перевести с западных площадок свои криптоактивы, попавшие под действие санкций. – в частности, россияне смогут перевести на белорусского брокера активы с Binance.
В октябре ФГ «Финам» стала первым брокером, подключившимся к Мосбирже, сообщили тогда старший управляющий директор по розничному бизнесу биржи и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин и Кочетков на форуме Finopolis. Клиенты могут пополнить брокерский счет на «Финуслугах» через СБП или по реквизитам и торговать в онлайн-режиме акциями, паями биржевых фондов, валютой и драгметаллами.