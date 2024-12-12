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Группа «Финам» ведет переговоры по покупке брокера в Казахстане

Ведомости

Финансовая группа «Финам» обсуждает покупку брокерской компании в Казахстане, сообщил президент – председатель правления «Финама» Владислав Кочетков, передает корреспондент «Ведомостей».

«Мы возобновили процесс выхода на рынок Казахстана. Недавно эту страну посетили, провели ряд переговоров. Поняли, что нам это интересно. Поэтому возобновляем переговоры по покупке иностранного брокера», – сказал он.

Кочетков допустил, что создание брокера – «кейс возможный», но «Финам» «скорее всего, будет покупать» казахстанского брокера. По его заявлению, сделка может быть анонсирована уже в I квартале 2025 г.

19 декабря 2023 г. Кочетков сообщил, что группа начала работу по созданию криптоброкера в Белоруссии. Предполагалось, что бренд «Финама» и определенные технологии будет использовать по лицензии независимая компания. Кочетков заявлял, что новый криптоброкер позволит российским инвесторам перевести с западных площадок свои криптоактивы, попавшие под действие санкций. – в частности, россияне смогут перевести на белорусского брокера активы с Binance.

В октябре ФГ «Финам» стала первым брокером, подключившимся к Мосбирже, сообщили тогда старший управляющий директор по розничному бизнесу биржи и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин и Кочетков на форуме Finopolis. Клиенты могут пополнить брокерский счет на «Финуслугах» через СБП или по реквизитам и торговать в онлайн-режиме акциями, паями биржевых фондов, валютой и драгметаллами. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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