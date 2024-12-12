Группа «Финам» ведет переговоры по покупке брокера в Казахстане

19 декабря 2023 г. Кочетков сообщил, что группа начала работу по созданию криптоброкера в Белоруссии. Предполагалось, что бренд «Финама» и определенные технологии будет использовать по лицензии независимая компания. Кочетков заявлял, что новый криптоброкер позволит российским инвесторам перевести с западных площадок свои криптоактивы, попавшие под действие санкций. – в частности, россияне смогут перевести на белорусского брокера активы с Binance.