Путин подписал закон о национальной системе рыночных индикаторов

В документе прописываются требования к акционерам администратора финансового индикатора и его органам управления, а также параметры системы внутреннего контроля, требования к хранению и раскрытию информации. Закон устанавливает полномочия Центробанка в рамках осуществления им регулирования, контроля и надзора за деятельностью АФИ, включая полномочия по определению дополнительных требований на уровне нормативных актов регулятора. Единый реестр АФИ и методологии, устанавливающие правила определения и предоставления индикаторов, поручено вести Банку России.