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Путин подписал закон о национальной системе рыночных индикаторов

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон об администраторах финансовых индикаторов. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно пояснительной записке, закон вводит в правовое поле понятие «финансового индикатора» и новое российское юридическое лицо – «администратор финансового индикатора» (АФИ). Юрлицо будет определять и распространять информацию о финансовых и товарных индикаторах. Минимальный капитал такого юридического лица зафиксирован на уровне 5 млн руб. Понятие «финансовый индикатор» будет ориентиром для определения цены финансовых инструментов и товара, а также величины процентной ставки, риска, курса валюты или значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей.

В документе прописываются требования к акционерам администратора финансового индикатора и его органам управления, а также параметры системы внутреннего контроля, требования к хранению и раскрытию информации. Закон устанавливает полномочия Центробанка в рамках осуществления им регулирования, контроля и надзора за деятельностью АФИ, включая полномочия по определению дополнительных требований на уровне нормативных актов регулятора. Единый реестр АФИ и методологии, устанавливающие правила определения и предоставления индикаторов, поручено вести Банку России.

10 декабря депутаты Госдумы приняли законопроект сразу во втором и третьем чтениях. Совет Федерации одобрил документ на заседании 11 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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