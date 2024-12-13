Путин подписал закон о национальной системе рыночных индикаторов
Президент России Владимир Путин подписал закон об администраторах финансовых индикаторов. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Согласно пояснительной записке, закон вводит в правовое поле понятие «финансового индикатора» и новое российское юридическое лицо – «администратор финансового индикатора» (АФИ). Юрлицо будет определять и распространять информацию о финансовых и товарных индикаторах. Минимальный капитал такого юридического лица зафиксирован на уровне 5 млн руб. Понятие «финансовый индикатор» будет ориентиром для определения цены финансовых инструментов и товара, а также величины процентной ставки, риска, курса валюты или значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей.
В документе прописываются требования к акционерам администратора финансового индикатора и его органам управления, а также параметры системы внутреннего контроля, требования к хранению и раскрытию информации. Закон устанавливает полномочия Центробанка в рамках осуществления им регулирования, контроля и надзора за деятельностью АФИ, включая полномочия по определению дополнительных требований на уровне нормативных актов регулятора. Единый реестр АФИ и методологии, устанавливающие правила определения и предоставления индикаторов, поручено вести Банку России.
10 декабря депутаты Госдумы приняли законопроект сразу во втором и третьем чтениях. Совет Федерации одобрил документ на заседании 11 декабря.